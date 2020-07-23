"Мы разберёмся с клеветниками": Ведущий Первого канала намерен оспорить штраф за экстремистскую символику

Ведущий транслируемой на Первом канале передачи "Открытие Китая" Евгений Колесов, которого ранее оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики ("Квадрат Сварога"), сообщил ЗАКС.Ру, что в корне не согласен с вынесенным в его адрес решением, поскольку возбужденное в его отношении дело шито белыми нитками.

Кроме Колесова под "удар" системы попала также руководимая им организация "Сила закона", оштрафованная по аналогичной статье на 10 тысяч рублей.

По мнению общественника, заявление в прокуратуру на него написал адвокат лица, деятельность которого тщательно изучает "Сила закона", основываясь на показаниях множества свидетелей. В организации предполагают, что мужчина вполне может стать фигурантом дела о мошенничестве.

Прокуроры же, возбудившие дело о демонстрации экстремистской символики, по мнению Колесова, не разобрались в вопросе: к документам прикреплен видеоролик, который не имеет ни к нему, ни к управляемой им структурой никакого отношения. Несмотря на соответствующее замечание общественника, он из дела не исчез, и более того, фигурирует в решении суда.

"Заявление в прокуратуру на старославянский символ – месть со стороны адвоката лица, в отношении которого мы проводим расследования для дальнейшей подачи заявления в правоохранительные органы. Уже через час после завершения суда по административному делу, адвокат и его доверитель стали выкладывать в соцсети материалы, в которых называли меня и организацию "экстремистами" и всячески оскорбляли. Хотя, я напомню, суд ни меня, ни возглавляемую мной общественную организацию "Сила закона", экстремистской, не признавал! Я предполагаю, лживые сведения этими людьми распространялись с целью опорочить моё имя и имя возглавляемой мной организации, и бросить тень на всю нашу многовековую культуру и традиции, в том числе - на РПЦ и Святого Патриарха. После подачи апелляции мы разберёмся с клеветниками", - представил свою позицию Колесов.