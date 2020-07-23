До октября Смольный пообещал облагородить 12 общественных пространств и 208 дворов

Петербургские власти намерены до 1 октября благоустроить 12 городских общественных пространств и 208 придомовых территорий, информирует пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что работы уже идут по 148 адресам.

Облагородят пляж, расположенный на Верхнем Суздальском озере. Капитально обустроить предстоит набережную реки Охты в Красногвардейском районе, Бестужевский сад, а также "обновить" улицу Гастелло в Московском районе.

Отметим, ранее урбанист Илья Варламов рассказал о том, какие общественные пространства в Северной столице ему по душе, а какие являют собой лишь "архитектурный позор".

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