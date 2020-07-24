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12:19

СМИ: Думская оппозиция получит места в Совфеде в обмен на отказ от участия в выборах губернаторов

фото ЗакС политика СМИ: Думская оппозиция получит места в Совфеде в обмен на отказ от участия в выборах губернаторов

Три депутата Госдумы от парламентской оппозиции могут стать членами Совета Федерации после осенних выборов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, член ЛДПР Вадим Деньгин может стать сенатором от Брянской области. Ольга Епифанова из "Справедливой России" - от Коми, Александр Некрасов из КПРФ – от Архангельской области. Взамен, сообщает издание, их партии не будут выставлять своих кандидатов в губернаторы в этих регионах, ЛДПР также может отказаться от выдвижения губернатора в Еврейской автономной области, а КПРФ – в Татарстане.

Выборы губернаторов пройдут 13 сентябя.

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