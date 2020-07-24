Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму

Совет Федерации одобрил законопроект об ответственности за нарушение территориальной целостности России и о приравнивании этих действий к экстремизму, передает "Интерфакс".

Законопроект был внесен в Госдуму 8 июля. По задумке его авторов, нарушение территориальной целостности РФ следует приравнять к экстремизму. Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 280.2 УК РФ (нарушение территориальной целостности России), наказание по ней может составить до 10 лет лишения свободы.

Этот документ связан с поправками, внесенными ранее в Конституцию. В ч. 21 ст. 67 оговорена недопустимость действий, направленных на отчуждение части территории России, а также призывов к этому.