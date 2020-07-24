18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:31

Петербургские полицейские расценили сбор подписей против изменения Конституции как митинг

фото ЗакС политика Петербургские полицейские расценили сбор подписей против изменения Конституции как митинг

Муниципальному депутату города Пушкин и координатору петербургского отделения "Левого фронта" Сергею Лазареву вменили участие в несанкционированном митинге за то, что он 15 июля встал в очередь на Невском проспекте, чтобы подписаться под иском об отмене результатов голосования по поправкам в Конституцию. 

Лазарева задержали около полудня 24 июля и доставили в 28 отделение полиции. Через три часа в отношении него был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Задержанного пообещали отпустить под обязательство о явке в суд.

В протоколе говорится, что депутат, находясь в скоплении из 3000 граждан, являлся "участником публичного мероприятия в форме митинга". Полицейские также заметили, что Лазарев и стоявшие рядом с ним выкрикивали лозунг "Свободу Фургалу", "формируя мнение окружающих к данной проблеме". 

Полиция сослалась на то, что в городе из-за эпидемиологической ситуации до 26 июля запрещено проведение публичных мероприятий и указали в протоколе, что задержанный подвергал себя и окружающих риску заразиться COVID-19.

Лазарев не согласился со вменяемым ему правонарушением и указал, что 15 июля он стоял в очереди, чтобы оставить свою подпись под судебным иском. После этого он некоторое время пробыл в одиночном пикете, который не требует предварительного согласования, написал мундеп в объяснении.

Сбор подписей под иском об отмене результатов голосования по поправкам в Конституцию состоялся 15 июля на углу Невского проспекта и улицы Малой Садовой. Мероприятие прошло без задержаний. Ранее организаторы сборы - участники оппозиционной кампании "НЕТ" - пытались согласовать на 15 июля митинг, но получили от Смольного отказ.

Лазарев занимает должность регионального координатора "Левого фронта" с 7 июля 2020 года. На этом посту он сменил Евгения Козлова. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:49 Пушкинского депутата задержали у дома за участие в акции против изменения Конституции

9:23 Активистов задержали за баннер "Следим за тобой" напротив ВШЭ в Петербурге

23 июля, 19:01 Ставропольского "яблочника" уволили с работы после пикета против поправок к Конституции

23 июля, 16:59 Около 50 членов избиркомов подписались под открытым письмом о нарушениях на голосовании по Конституции

23 июля, 9:27 На Френкеля составили три протокола из-за инцидента в УИК с переломом руки

22 июля, 20:08 Члена УИК Чупрунова арестовали на 10 суток за неподчинение полицейским

22 июля, 15:16 Главу пермского штаба Навального вызвали в полицию из-за фото голосования в багажнике

22 июля, 11:03 Члена "Открытой России" задержали в Петербурге для "объяснений" по уже составленному протоколу

21 июля, 19:27 ЦИК поручил проверить 23 тысячи случаев повторного голосования по Конституции

21 июля, 13:40 Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о трехдневном голосовании


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:58 Шишлов вступился за работников культуры, которым грозят увольнения

17:45 В Москве вновь задержали экоактивиста в пикете против изменения климата

17:33 Зюганов: Трехдневные выборы - это недоразумение

17:32 Беглов подписал постановление об открытии ТЦ и ресторанов

16:59 РКН предложил помечать материалы СМИ-иноагентов примечанием вдвое крупнее заголовка

16:57 Евросоюз просит Москву просит выпустить историка Юрия Дмитриева на свободу

16:26 Первый замгубернатора Новгородской области госпитализирован с коронавирусом

16:24 Фигуранты дела "Нового величия" выступили с последним словом

15:53 Заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя отправили на принудительное лечение

15:31 Петербургские полицейские расценили сбор подписей против изменения Конституции как митинг

15:18 СК завершил расследования дела против Навального о клевете на ветерана

14:55 Возле свалки с оставшимся от СКК строительным мусором проходят одиночные пикеты

14:23 Путин поручил Беглову создание батутного центра

14:10 В Ленобласти появился комитет по обращению с отходами

13:59 В Выборгском районе начали сносить бывший завод "Климов"

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru