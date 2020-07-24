Шишлов вступился за работников культуры, которым грозят увольнения

К дискуссии чиновников и депутатов о возможном сокращении числа сотрудников бюджетных учреждений культуры подключился петербургский омбудсмен Александр Шишлов. Его позиция относительно уменьшения штата на 10% вполне определенная: он против.

"Буквальная реализация указанных предложений неизбежно приведет к росту количества безработных в Санкт-Петербурге и негативно повлияет на возможность реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры", - цитирует слова Шишлова его сайт.

По мнению уполномоченного по правам человека, цель ставится в корне неверная и противоположная той, что требуется. Шишлов уверен, что нужно, наоборот, поддержать творческие коллективы, сильнее многих других пострадавших от последствий пандемии, вместо того, чтобы их каким-то образом оптимизировать.

Напомним, что инициатива зародилась в недрах комитета по культуре и была озвучена 22 июля. До 1 ноября от учреждений культуры чиновники ждут отклика в виде каких-либо предложений или решений вопроса. Губернатор Александр Беглов успел раскритиковать свою администрацию за "ретивость" и создание панических настроений в обществе в связи с тем, как инициатива была преподнесена гражданам.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.