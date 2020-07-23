Назван "разрушителем культуры"

Руководители государственных театров и музыкальных коллективов отвечают Смольному, что не могут отказаться от своих сотрудников. С просьбой подумать о возможности сократить десятую часть штата к ним накануне обратился комитет по культуре. Чиновники сослались на распоряжение губернатора Александра Беглова. Сам глава города заявил, что его не так поняли.

Фото Михаила Масленникова

В Древнем Риме особо провинившуюся армию иногда наказывали казнью каждого десятого солдата. Эта практика получила название "децимация" (от лат. decimus - десятый). В истории нашей страны подобное тоже практиковалось. В годы гражданской войны децимацию для устрашения использовали финны, воевавшие против красных, а еще чаще - красные командиры. Нарком по военным делам Лев Троцкий велел расстреливать каждого десятого бойца за побег со своих позиций.

Нечто подобное, но без казней, судя по всему, обдумывают в Смольном. Под удар рискнула попасть десятая часть бюджетников, работающих в различных сферах, в том числе и в сфере культуры. Убивать их, конечно, никто не планирует, но сократить могут. И спишет все это не война, а коронавирус вместе с экономическим кризисом.

На заседании правительства Петербурга 21 июля губернатор Александр Беглов много рассуждал о том, что пора прекращать отдыхать и нужно браться за работу - коронавирус уходит, но экономические последствия от пандемии все еще дают о себе знать. В частности, глава города дал поручение своим заместителям Эдуарду Батанову и Евгению Елину разработать план сокращения штатов органов государственной власти и подведомственных им организаций.

"Надо работать, как следует, получать хорошо. В течение двух недель прошу этот план представить мне", - добавил Беглов.

Вечером того же дня на своей странице ВКонтакте он отметил, что сокращения не коснутся работников медицины, образования и социальной сферы.

Сутки спустя депутат Законодательного собрания Максим Резник опубликовал в соцсетях документ комитета по культуре, адресованный подведомственным учреждениям. Орган власти, ссылаясь на распоряжение губернатора, просил к вечеру 24 июля представить "предложения о сокращении на 10% штатной численности" организаций. Позже стало известно, что подобные документы рассылал и комитет по развитию туризма.

В пресс-службе комитета по культуре ЗАКС.Ру не смогли оперативно прокомментировать содержание письма. Сотрудники сослались на то, что им об этой бумаге ничего не известно. Однако руководители нескольких "культурных" госучреждений подтвердили, что получали письма комитета и даже успели на них ответить.

- На предложение по сокращению штата мы ответили, что для нас это невозможно, по причине оптимального количества сотрудников. Иными словами, сокращать просто некуда, - рассказал ЗАКС.Ру директор театра Комедии им. Н.П. Акимова Алексей Фрадин.

О нереальности уволить кого-то из своего коллектива заявила чиновникам и директор Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра Елена Анисимова. По ее словам, сокращение на 10% превратит оркестр из симфонического в камерный.

- Все понятно, но, к сожалению, все выдающиеся композиции написали именно для такого состава музыкантов, - отметила Анисимова.

Обеспокоенность намерениями комитета выразил генеральный директор театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб. Он признался ЗАКС.Ру, что не считает необходимость уволить кого-то из сотрудников невыполнимой, но убежден, что это негативно отразится на работе театра, коллектив которого формировался десятилетиями.

Только что мы голосовали за конституцию. У нас практически 100% театра голосовало. Нам говорили о социальных гарантиях. Так что же, мы одной рукой, так сказать, внедряем эти гарантии в сознание людей, а другой их лишаем? Мне кажется, это идет вразрез с политикой государства, — считает Шуб.

Союз театральных деятелей России опубликовал открытое письмо своего председателя Александра Калягина к губернатору Беглову. Народный артист РСФСР рассказал, что получил множество звонков от коллег из Петербурга.

"Я уверен, что в случае исполнения данного Вашего Поручения могут возникнуть непоправимые, катастрофические последствия для развития культурной жизни столичного города. Вы, не побоюсь этого слова, таким образом разрушаете культуру Санкт-Петербурга, и делаете это по хорошо известной и отработанной схеме: уменьшить субсидии, сократить штат, а что дальше? Заветная цель будет достигнута? Станет меньше театров, и в итоге северная столица потеряет свое значение культурной столицы России", - написал Калягин.

Написать Беглову пообещал и независимый профсоюз "Учитель", который в апреле этого года бил тревогу, узнав о намерении комитета финансов сократить расходы на сферу образования. Опасения остались позади, более того, и нынешняя оптимизация учителей задеть не должна, но члены профсоюза опасаются, что пострадать могут педагоги дополнительного образования, музейные работники и библиотекари.

Главные оппоненты Беглова в Законодательном собрании Петербурга, депутаты Максим Резник и Борис Вишневский намерены обратиться к главе города на следующей неделе. Вишневский пообещал во вторник-среду собрать подписи коллег, несогласных с планами городских властей по сокращению бюджетников.

Беглов дожидаться обращения не стал и отреагировал упреждающе. В четверг, 23 июля, он опубликовал на своей странице ВКонтакте новый пост, в котором попытался объяснить, что его не так поняли. Письма сотрудников комитетов Смольного он назвал "вольной интерпретацией" своего распоряжения:

"Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения".

Скрин vk.com/ Александр Беглов

Глава города заметил, что знает о тяжелой работе культурных деятелей и в первую очередь имел в виду сокращение управленцев. Вместе с тем, он заметил, что если в ходе ревизии штатного расписания кто-то из руководителей организации сочтет необходимым сократить ту или иную ставку, то пусь сообщает в комитет. Опрошенные ЗАКС.Ру директора культурных учреждений заявили, что их коллективы и так оптимизированы донельзя.

А депутат Вишневский сообщил, что новый пост губернатора-блогера его планов не изменил и коллективное обращение в защиту бюджетников Беглову будет направлено.

Сергей Еремеев

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