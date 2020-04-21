Смольный планирует сэкономить на школах

Вызванная коронавирусом весенняя корректировка бюджета Петербурга должна задеть и сферу образования. Комитет финансов намерен сократить финансирование школ в 2020 году. Это следует из документа, попавшего в распоряжение ЗАКС.Ру: администрация Калининского района, ссылаясь на решение Комфина, просит директоров учебных заведений оптимизировать расходы за счет штатного расписания. Учителя опасаются сокращений зарплат.

Руководителей образовательных учреждений Калининского района до 22 апреля попросили определиться, каким образом они намерены сэкономить бюджетные деньги ради борьбы с коронавирусом. В разосланных в середине апреля письмах от имени заместителя районного главы Татьяны Морозковой говорится, что этого требует городской комитет финансов:

"Довожу до Вашего сведения, что Комитетом финансов Санкт-Петербурга сокращены ассигнования на предоставление субсидий общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2020 год".

За этой казенной фразой стоит простой смысл - Комфин решил урезать финансирование учебных заведений. Финансовое обеспечение автономных и бюджетных школ сегодня осуществляется на основе выполнения государственных заданий и выделяется в виде субсидий. Госзадания устанавливаются на учебный год. Сокращение ассигнований так или иначе может отразиться на учебном процессе и зарплатах учителей.

Районная администрация рекомендует несколько мероприятий. В частности, "оптимизацию штатного расписания". Межрегиональный профсоюз "Учитель" это трактует как совет сократить педагогов или других работников школ, числящихся в штате. Председатель петербургского отделения профсоюза Александр Кондрашов объяснил ЗАКС.Ру, что в случае "оптимизации" штатные педагоги рискуют либо потерять в зарплате, либо быть уволенными.

В администрации Калининского района заявили, что увольнять никого не придется, а оптимизация предполагает приостановку вакантных ставок.

- Решение о проведении оптимизации принимает руководитель общеобразовательного учреждения, исходя из ситуации и наличия штатного расписания. Увольнение сотрудников, в особенности педагогических работников, не допускается, - прокомментировала пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова.

Другой совет - внести изменения в локальные акты о стимулирующих выплатах. Минобрнауки рекомендует начислять эти выплаты учителям, участвующим в реализации педагогических проектов, работающим со школьниками из неблагополучных семей, проводящим дополнительную работу с родителями, организующим экскурсии для школьников и так далее.

Поскольку сейчас все обучение ведется дистанционно, а экскурсии, классные часы и родительские собрания в их классическом понимании временно невозможны, исполнительные органы власти могли решить, что и стимулирующие выплаты для отдельных педагогов не предусмотрены, предположила член экспертного совета Конфедерации труда России Ольга Мирясова.

Она также обратила внимание, что администрация, помимо прочего, рекомендует сократить до пяти часов на класс время внеурочной деятельности (кружков, занятий с отстающими и т.д.). По словам профсоюзницы, такая мера угрожает не только материальному положению педагогов, но и на успеваемости детей.

- Эта дополнительная деятельность очень важна сейчас, потому что дети пропустят много нормальных уроков, - отметила Мирясова.

На зарплатах учителей помимо сокращения часов внеурочной деятельности может сказаться и укрупнение групп дошкольного образования, еще одна предложенная школьным руководителям мера. В районной администрации надеются, что издержки оптимизации со временем будут покрыты за счет экономии на конкурсных процедурах, в том числе на ремонтных работах. Еще одна идея, не связанная с педагогами, - сокращение объемов потребления коммунальных услуг с помощью внедрения мер энергоэффективности. Что из этого выбрать и как использовать - совместными усилиями решат директора и чиновники.

- В настоящее время в администрации проходят консультации с представителями общеобразовательных учреждений. Они продлятся до 25 апреля 2020 года. Выработанные решения будут действовать до конца года, - сообщили в районной администрации.

Хотя окончательных решений по оптимизации еще нет, уже известно, что отрасль образования в Калининском районе секвестирована на 789 миллионов рублей. В пресс-службе администрации уточнили, что это не единственное направление, по которому из-за коронавируса пришлось урезать бюджет. В частности, сокращены некоторые ремонтные работы и частично - благоустройство.

Руководитель петербургского отделения профсоюза "Учитель" Кондрашов уверен, что у города есть резервы, за счет которых можно бороться с пандемией, не экономя при этом на школах. Из-за коронавируса и режима самоизоляции педагоги, по его словам, тоже столкнулись со сложностями в своей работе. Он отметил, что, несмотря на повсеместный переход на онлайн-обучение, мало кто вспоминает о необходимости постоянного нахождения перед мониторами и надбавках за вредность, которые в некоторых школах получают учителя информатики.

- Очень странно, что мы узнаем об оптимизации от вас, - недоумевает Кондрашов. - Губернатор не выступает перед обществом и не спрашивает об отношении к такому решению. Тем более, что наш город выделяет огромные деньги на строительство Восточного скоростного диаметра, а по Западному скоростному диаметру каждый год направляют огромные деньги фирме, которая его построила. Нельзя сказать, что в городе нет денег, они просто тратятся на что-то другое.

ЗАКС.Ру попросил комитет финансов назвать общий планируемый объем сокращения ассигнований образовательным учреждениям Петербурга. На момент публикации материала в ведомстве сообщили только, что корректировка бюджета еще продолжается и пока рано давать конкретные комментарии по этому вопросу. Также там предположили, что документ о корректировке будет внесен в городской парламент в середине мая.

Сергей Еремеев