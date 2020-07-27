Депутат-биатлонист Шипулин заразился коронавирусом

Депутат Госдумы, бывший биатлонист Антон Шипулин в своем Instagram сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом.

По словам Шипулина, первой заболела его дочка Мира: у нее поднялась температура до 39. Затем заболел и сам Шипулин, а следом – его жена и теща. У всех диагностировали коронавирус, не заболел только сын Шипулина Дмитрий. Случилось это в Сочи, куда семья спортсмена приехала отдыхать.

"Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу "назло маме отморожу уши". Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках", - написал Шипулин.

Он призвал россиян быть "в 10 раз внимательнее и осторожнее" на курортах, отметив, что в Сочи "людей просто тьма" и "яблоку негде упасть". "А вообще лучше побыть дома. Берегите себя!" - призвал Шипулин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 35 депутатов нижней палаты парламента переболели коронавирусом.