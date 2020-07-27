ЦИК анонсировал онлайн-голосование на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях

В Курской и Ярославской области на довыборах в Госдуму применят технологию дистанционного электронного голосования, передает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева.

По словам Булаева, в ЦИК решили, что "было бы неплохо попробовать новое направление", и для этого решили взять регионы, где кроме довыборов в Госдуму других голосований в этом году нет. Он сообщил, что ЦИК хочет отработать новые направления и "положить начало созданию нового программно-технического комплекса".

С 29 июля по 8 сентября избиратели смогут оставить на портале госуслуг заявление о желании проголосовать через интернет. Дистанционное голосование в этих регионах начнется с 8 утра 11 сентября и продлится до 20 часов 13 сентября.

"Очень важно отметить, что на общероссийском голосовании в основной день голосования дистанционно не голосовали. В этот раз мы отказались от этой идеи, будут голосовать в день голосования электронно тоже", - добавил Булаев.

Представитель ЦИК сообщил, что возможность двойного голосования исключается, и возможности вернуться на свой участок в день голосования нет. "Можно отозвать свое заявление за четыре дня до дня голосования, далее эта возможность пропадает", - пояснил Булаев.

Ранее ЦИК объявил, что в 2020 году будет введено трехдневное голосование на выборах в регионах.