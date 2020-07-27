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13:51

Песков: Путин и Беглов общаются на регулярной основе

фото ЗакС политика Песков: Путин и Беглов общаются на регулярной основе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин регулярно общается с губернатором Петербурга Александром Бегловым, так что то, что они не встретились под камерой во время визита Путина в День ВМФ, ничего не значит, передает РИА "Новости".

"Они действительно не встречались под камерой. Но общение с главой одного из крупнейших российских городов у президента происходит фактически на ежедневной основе, поэтому в данном случае это не столь важно, была ли встреча под камерой или нет. Они общаются, еще раз повторяю, на регулярной основе", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему Путин, когда был на параде в Петербурге, не встретился с Бегловым.

День Военно-морского флота праздновался накануне. Путин участвовал в торжествах в Кронштадте и принял главный парад в акватории Невы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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