Песков: Путин и Беглов общаются на регулярной основе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин регулярно общается с губернатором Петербурга Александром Бегловым, так что то, что они не встретились под камерой во время визита Путина в День ВМФ, ничего не значит, передает РИА "Новости".

"Они действительно не встречались под камерой. Но общение с главой одного из крупнейших российских городов у президента происходит фактически на ежедневной основе, поэтому в данном случае это не столь важно, была ли встреча под камерой или нет. Они общаются, еще раз повторяю, на регулярной основе", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему Путин, когда был на параде в Петербурге, не встретился с Бегловым.

День Военно-морского флота праздновался накануне. Путин участвовал в торжествах в Кронштадте и принял главный парад в акватории Невы.

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