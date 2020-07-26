Путин открыл торжества по случаю Дня ВМФ в Кронштадте

Сегодняшним утром российский глава Владимир Путин прилетел в Петербург для участия в торжествах по случаю Дня военно-морского флота. Некоторое время назад он объехал на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24". Позже президент примет Главный парад, который состоится в акватории Невы.

В событии задействованы 15 военных кораблей и подлодок, в числе которых - большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", десантные корабли, корвет "Стойкий" и атомный подводный крейсер "Орел".

Всего же в мероприятии задействуют 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырёх тысяч моряков.

Ранее парады в честь Дня ВМФ начались во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.

В Северной столице основная часть мероприятия начнется в 11:00.