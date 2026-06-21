Началась реставрация дома Дернова на Таврической улице

Дом купца Ивана Дернова на Таврической улице, 35, начали реставрировать, сообщили в пресс-службе Смольного 20 июня. Здание также известно как "Башня" Вячеслава Иванова. Ему присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения в 2009 году. Рабочие начали красить фасады, восстанавливать балконы, лепные кронштейны, парадные двери и аварийное крыльцо. Завершить реставрационные работы собираются в 2027 году.

Дом Дернова построили в начале XX века. Там жили супруги поэт Вячеслав Иванов и поэтесса Лидия Зиновьева-Аннибал. Они проводили творческие встречи, на которых побывали Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Леонид Андреев, Анна Ахматова, Александр Блок и другие деятели искусств Серебряного века. В XX веке в доме находилось художественное училище. Сейчас в здании работает детский сад.

В 2022 году прокуратура потребовала руководство ТСЖ "Таврическая, 35" исправить нарушения в содержании дома, признанного памятником регионального значения. В ходе проверки представители надзорного ведомства отметили отсутствие штукатурной отделки на фасаде и элементов водосточных труб.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный