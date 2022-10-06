Состояние дома Дернова вызвало недовольство прокуратуры

Прокуратура Центрального района потребовала от руководства ТСЖ "Таврическая, 35" исправить нарушения в содержании доходного дома И. И. Дернова, сообщило 6 октября надзорное ведомство в своем Telegram-канале. Этому предшествовала проверка здания, признанного памятником регионального значения.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что ТСЖ не обеспечило "надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома". В частности, внимание ревизоров привлекла утрата штукатурной отделки на фасаде, отсутствие элементов водосточных труб и состояние штукатурки и красочного слоя в подъезде.

"Кроме того, без согласования с уполномоченными государственными органами на последнем этаже дома оборудован выход на крышу, где обустроена смотровая площадка около 15 кв. м", — добавили в прокуратуре.

По результатам проверки ведомство внесло в адрес руководства ТСЖ представление с требованием устранить нарушения. Выполнение требований находится на контроле прокуратуры.

Дом И. И. Дернова был построен в 1903-1905 годах на углу Таврической и Тверской улиц. Здание также известно как "Башня" Иванова по имени поэта Вячеслава Иванова, который жил здесь со своей супругой Лидией Зиновьевой-Аннибал в начале XX века и устраивал творческие встречи с поэтами и художниками Серебряного века.