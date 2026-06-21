В Петрозаводске задержали мужчину, стрелявшего по прохожим

Вечером 20 июня в Петрозаводске мужчина начал стрелять по прохожим из окна дома, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Карелии. В результате происшествия пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь. Информации о состоянии здоровья пострадавших нет. Мужчину задержали, он передан в следственные органы.

"Вчера, 20 июня, в 23:12 в полицию Карелии поступило сообщение о стрельбе из окна дома в Петрозаводске. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и задержали стрелка при силовой поддержке Росгвардии", - доложили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, инцидент произошел на Лососинском шоссе. Задержанному 38 лет. Пострадавшими оказались мужчины 34 лет. Они получили множественные огнестрельные ранения. СК по Карелии не публиковал информацию о задержанном.

В Петербурге в конце мая арестовали актера Мариинского театра после стрельбы в 11-летнего ребенка. Задержанный стрелял из пневматического газового пистолета. Поводом стал шум на улице. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК).

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру