На "Радио Свобода" составили протокол о фейках за публикацию о нехватке аппаратов ИВЛ в Петербурге

Полиция составила в отношении "Радио Свобода" (внесено Минюстом в реестр иноагентов) протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение недостоверной информации) из-за публикации журналистки Татьяны Вольтской о ситуации с коронавирусом в Петербурге, передает "МБХ медиа",

Протокол составлен на "Радио Свобода" как на юридическое лицо, сообщила директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Ранее такой же протокол составили на саму Вольтскую.

В публикации, послужившей поводом для возбуждения дела, Вольтская привела рассказ врача, пожелавшего остаться анонимным, о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Петербурга. С целью возбудить уголовное дело на журналистку два месяца велась доследственная проверка, но в итоге все свелось к административной статье предусматривающей штраф.