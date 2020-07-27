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20:58

Штраф в придачу к перелому

Журналиста Давида Френкеля оштрафовали на 2500 рублей по итогу его работы на избирательном участке в дни голосования по изменению Конституции. В результате действий полицейского, пытавшегося выставить сотрудника СМИ с территории УИК, у Френкеля было сломано плечо. Дзержинский районный суд Петербурга 27 июля решил, что корреспондент вмешивался в работу избиркома и не подчинился законному требованию полиции. Адвокат Френкеля Ольга Карачёва полагает, что административные дела в отношение ее доверителя завели из-за его заявления в Следственный комитет.

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Наконец-то дошла до суда история корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, который в разгар голосования по поправкам в Конституцию, 30 июня, приехал на избирательный участок № 2191 освещать конфликт среди членов местного избиркома и попал в больницу со сломанным плечом. Судили, правда, не виновников перелома, а самого журналиста. 

ЗАКС.Ру подробно рассказывал о ситуации на УИК № 2191 в дни плебисцита. Председатель избирательной комиссии Валентина Ландышко, а также экс-глава Дворцового округа Дмитрий Абрамов - он уверял, что находился на участке в качестве наблюдателя - утверждали, что Френкель сначала не захотел отмечаться в книге регистрации посетителей, а потом заслонил проход избирателям. Журналист это отрицает и говорит, что предлагал членам комиссии сфотографировать его паспортные данные и внести их в журнал.

По версии руководства УИК, когда к корреспонденту подошли полицейские, он якобы упал. Причем Абрамов утверждал, что Френкель ударился о дверную ручку, отступая от сотрудников МВД, а Ландышко - что просто упал. Оба сходятся в том, что сила к корреспонденту не применялась.

Однако уже через несколько минут после случившегося очевидцы разместили в интернете сразу несколько видеозаписей с разных точек. На них видно как полицейские заламывают руку задержанному и слышен хруст. По словам Френкеля, уже после этого Абрамов дернул его за поврежденную руку и назвал "симулянтом". Уже позже, когда журналиста увезли на "скорой" и стало известно, что ему нужна срочная операция, наблюдатель продолжал заявлять СМИ, что считает случившееся постановочной "игрой" Френкеля.

Во второй половине июля полиция составила в отношении пострадавшего корреспондента три административных протокола: о неподчинении законному требованию полицейского (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), о вмешательстве в работу избирательной комиссии (5.69 КоАП) и о невыполнении правил поведения во время режима самоизоляции (20.6.1 КоАП). "Медиазона" публиковала некоторые фрагменты из этих документов.  Френкеля, в частности, обвиняли в том, что он "учинил скандал, приведший к скоплению граждан в помещении УИК №2191, повлекший нарушение социальной дистанции между гражданами, а также помехи к участию избирателями в голосовании". 

Все три дела слушались одновременно, одним днем. Дзержинский районный суд продолжает бороться с коронавирусом и поэтому журналистов и слушателей на заседание не пустили. При этом никто не объяснял причины, почему нельзя пройти. Сначала судебный пристав, дежуривший на входе, а потом помощница судьи, вышедшая на улицу, просили ждать у входной двери и обещали, что всех скоро пригласят.  

Свои показания помимо Френкеля и сотрудников полиции дали члены участковой комиссии и наблюдатели, включая Абрамова. 

- Свидетели говорили противоречивые вещи, - рассказал ЗАКС.Ру Френкель после завершения процесса. - Например, кто-то говорил, что я отказывался регистрироваться, а председательница, что я все-таки зарегистрировался. Свидетели противоречили и своим письменным объяснениям, которые они ранее дали сотрудникам полиции. Многие из них писали, что видели, как я падал, упирался, сопротивлялся полиции. В суде многие из них, например, председатель Ландышко сказала, что ее не было в коридоре и она ничего не видела. 

Отметим, что 30 июня, примерно через пару часов после того как Френкеля увезли на скорой, Ландышко описывала журналистам произошедшее в коридоре УИК № 2191: "Когда его пытались как бы подвинуть, пододвинуть, он…, не знаю,… каким-то образом упал, начал кричать, что он сломал руку вроде как, вызовите скорую. Силы не было применено, его просто предупредили об этом. В итоге он просто упал, его не толкал никто".   

Новые подробности получения травмы журналиста в суде озвучил полицейский Денис Дмитриев. Если по версии Абрамова, пострадавший ударился о ручку, убегая от сотрудников МВД, а председатель УИК якобы видела, как корреспондента "пытались подвинуть" и он "просто упал", то сам полицейский рассказал иное. По словам Френкеля, Дмитриев заявил суду, что им было принято решение применить болевой прием "загиб руки", в момент которого задерживаемый попытался упасть на пол и в ходе падения повредил себе конечность. 

Судью Ольгу Андрееву противоречия не смутили. По статье о неповиновении она назначила штраф в 500 рублей, по делу о вмешательстве в работу избиркома - в 2000 рублей. По третьему делу она решила ограничиться предупреждением. 

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"Сотрудником полиции было предложено Френкелю прекратить нарушать нормы действующего законодательства, покинуть помещение УИК, проследовать с ним в 78 отдел полиции УМВД России по Центральному району г. СПб, однако Френкель также отказался покинуть помещение УИК, упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции", - процитировала судебный протокол объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Сторона защиты намерена подавать апелляцию. Френкель и его адвокат Ольга Карачёва полагают, что административные протоколы появились исключительно из-за того, что пострадавший журналист ранее заявил в Следственный комитет о воспрепятствовании деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ) и превышении должностных полномочий сотрудником полиции (ст. 286 УК РФ).  

- Протоколы были составлены через 22 дня после событий 30 июня. Мы полагаем, что это нужно в рамках проведения проверки по нашему заявлению о преступлении, чтобы они могли сослаться на то, что Давид не подчинился законному требованию сотрудника полиции и в связи с этим полицейский правомерно применял к нему физическую силу, - прокомментировала ЗАКС.Ру Карачёва. 

Френкель обратил внимание, что полицейский Дмитриев в своих показаниях заявил, что не оказал пострадавшему первую помощь, так как "скорая" приехала мгновенно. 

- Очевидно, что он говорит это для того, чтобы защитить себя. В случае уголовного дела, неоказанная помощь будет отягчающим обстоятельством. Все другие свидетели сказали, что это неправда и скорая приехала гораздо позже, - отметил Френкель.

Подробности доследственной проверки пока держатся в секрете. В ходе заседания суда стало известно, что с Дмитриевым проводились следственные эксперименты. Других подробностей сторона защиты не знает. Срок действия проверки СК заканчивается 30 июля.  

Сергей Еремеев

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