Три участника Первомайского шествия 2019 года требуют денежной компенсации от полиции за задержания

Участники прошлогоднего Первомайского шествия общедемократической колонны по Невскому проспекту Александра Бруссер, Денис Васильев и Денис Михайлов подали иск к Министерству внутренних дел России и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Они требуют возмещения ущерба в общей сумме 30 тысяч евро за их задержание на мероприятии, сообщила ЗАКС.Ру Бруссер.

По ее словам, иск подан более чем через год из-за того, что ранее шли судебные разбирательства по самим задержаниям, а затем ввели коронавирусные ограничения. Бруссер уточнила, что ее штраф в итоге отменили по причине отсутствия состава преступления.

Дела Михайлова и Васильева также были прекращены - они административное правонарушение не совершали, сообщил ЗАКС.Ру их адвокат из "Апологии протеста" Александр Передрук. Он добавил, что истцы требуют компенсировать им моральный вред - по 10 тысяч евро каждому. Передрук пояснил, что Европейский суд в делах о незаконном задержании людей на мирных акциях присуждает компенсацию в 7,5-12,5 тысяч евро - участники Первомайского шествия решили взять усредненное значение. Верховный суд России ранее указывал об использовании тех денежных сумм, которые используются Европейским судом, добавил адвокат.

Напомним, 1 мая 2019 года последней по Невскому проспекту должна была идти колонна объединенных демократических сил. Несколько раз движение ненадолго останавливалось, что сотрудники полиции приняли за организацию несогласованного митинга во время согласованного шествия и начали задерживать людей. Всего в отделы отправились более 60 человек. Как проходили задержания - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова