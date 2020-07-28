В Петербурге появится научный центр по переработке органических отходов

Петербургский химико-фармацевтический университет (СПХФУ) подписал документ о сотрудничестве с корейской фирмой Gaia, специализирующейся на переработке (рекуперации) органических отходов, о чем сообщил ТАСС. В рамках соглашения предполагается запустить работу нового научного центра, который сосредоточился бы на сфере деятельности Gaia.

Речь идет о том, чтобы использовать безвредные отходы натурального происхождения, в частности, в парфюмерии и изготовлении пищевых добавок.

"Любое применение этих продуктов в качестве косметических средств, пищевых добавок, в том числе для животных - требует проведения дополнительных исследований на их эффективность, безопасность, экологический профиль и т.д. Здесь наш университет <…> как раз и может оказать содействие компании в оценке и обосновании применения этих продуктов", - приводятся слова ректора российского вуза, Игоря Наркевича.

По данным компании Gaia, ежегодно в России утилизируется до 17 млн тонн пищевых отходов.