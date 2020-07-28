СМИ: Россия может возобновить полеты в Венгрию, ОАЭ, Южную Корею и на Мальдивы

Россия может возобновить международные авиаперелеты в Южную Корею, Венгрию, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты, пишут ТАСС, "Интерфакс" и РБК со ссылками на источники.

Источник "Интерфакса" сообщил, что российская сторона готова к переговорам по этому вопросу с Венгрией и Южной Кореей, но "официального однозначного положительного либо отрицательного ответа от этих стран о готовности принять россиян не получено". Еще один источник сообщил, что ОАЭ уведомили о готовности открыть границы для россиян.

Собеседник ТАСС утверждает, что следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы. Источник РБК также говорит о Мальдивах и ОЭА.

Границы между странами были закрыты из-за эпидемии коронавируса. Россия также закрыла свои границы для иностранцев, теперь с 1 августа возобновятся международные авиаперелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Ранее стало известно, что Финляндия, входящая в Евросоюз, точно не откроет границу с Россией до середины августа.