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20:57

Кабмин хочет засекретить госзакупки "Роскосмоса"

фото ЗакС политика Кабмин хочет засекретить госзакупки "Роскосмоса"

Российское правительство опубликовало проект правового документа, согласно которому организация "Роскосмос" может быть избавлена от необходимости совершать государственные заказы публично и через официальный сайт госзакупок. Инициативу предложил премьер-министр Михаил Мишустин.

В мотивировочной части утверждается, что зарубежные государства мониторят контракты "Роскосмоса" и вычисляют предприятия, внесенные в санкционные списки. В случае принятия документа процедура определения подрядчиков может стать закрытой, а также могут стать закрытыми для общего доступа контракты на исследование и использование космического пространства, создание космических материалов и космических технологий, ремонт и утилизацию космической техники.

Отметим, что нынешним летом "Роскосмос" чаще всего появляется в новостях как место работы бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого арестовали в рамках дела о государственной измене. Против его преследования активно и пока безуспешно протествует медиасообщество, требуя, чтобы и материалы дела, и судебные заседания стали открытыми. 30-летнему Сафронову за разглашение некоей государственной тайны грозит до 20 лет лишения свободы.

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