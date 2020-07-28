Максим Левченко планирует судиться со Смольным за открытие фуд-кортов

Управляющий партнер компании Fort Group, миллиардер Максим Левченко заявил о намерении подконтрольного ему ТРК "Европолис" подать иск к городской администрации с требованием отменить постановление №121, устанавливающего запреты и ограничения на время эпидемии коронавируса. Бизнесмен надеется через суд добиться разрешения работы фуд-кортов в торговых центрах.

Максим Левченко в своем посте в социальных сетях раскритиковал условия работы в открывшихся с 27 июля ТЦ, где по рекомендации главного санитарного врача Петербурга все еще запрещена работа зон общепита и развлекательных площадок.

"Бессмысленно искать логику там, где ее нет. Роспотребнадзор не считает нужным объяснять свои действия. Но никто не может запретить нам задавать вопросы. Почему фуд-маркеты на продовольственных рынках и большие рестораны работать могут, а гораздо меньшие по площади и разнесенные в пространстве точки общепита на фуд-кортах - нет?" - задается вопросом бизнесмен.

В качестве примера он рассказал о том, что в магазине "Мега" выдача заказанной еды происходит на парковке, что, по мнению Левченко, "похоже на форменное издевательство и скотство". Также представитель Fort Group отмечает, что обед в ресторане не каждому петербуржцу по карману, в то время как перекусить в заведениях на фуд-кортах могут многие.

"Нам надоело униженно просить то, что власти обязаны делать по закону. ТРК Европолис подает иск к Смольному, требуя отмены постановления № 121, регулирующего коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге, в части запрета на работу фуд-кортов и островов", - заявил Левченко, призвав неравнодушных коллег присоединяться к его требованиям.

Ранее Максим Левченко обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с призывом открыть и торговые центры, и располагающийся в них общепит. Глава городе отправил вице-губернатора Евгения Елина на переговоры с Роспотребнадзором по этому вопросу. Администрация губернатора 23 июля отчиталась о достижении договоренностей по открытию ТЦ с некоторыми ограничениями. Fort Group управляет десятком торгово-развлекательных комплексов Петербурга, в том числе ТРК "Европолис", "Академ-парк", "Лондон Молл".

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