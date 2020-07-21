"Я рассчитываю, что вы будете все взвешивать": Левченко снова обратился к Беглову

Управляющий партнер компании Fort Group, миллиардер Максим Левченко вечером 21 июля вновь обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову в прямой эфире своего Instagram. Предприниматель попросил не ограничивать работу фудкоров в торговых центрах после их открытия.

Левченко похвалил главу города за то, что тот "поступил как губернатор": ответил представителям бизнеса и не стал прятаться или отшучиваться. По мнению бизнесмена, распоряжение Беглова сделать все возможное, чтобы торговые центры и рестораны открылись с понедельника, 27 июля, - очень хороший результат общения бизнеса и власти.

Между тем, соруководитель Fort Group обратил внимание на слова вице-губернатора Евгения Елина, который в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что фудкорты в ТЦ действовать пока не будет. Представители бизнеса уверены, что нужно снять и это ограничение.

"В этих решениях должны быть логика. Я рассчитываю на то, что вы будете все взвешивать. Если мы уже открываем рестораны, делаем этот шаг, то они ничем не отличаются от фудкортов, которые находятся на территории торговых центров. Наоборот, фудкорты, как правило, больше и на них проще соблюдать социальную дистанцию", - заявил Левченко, обращаясь к Беглову.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видеообращение представителей ресторанного бизнеса и владельцев торгового центра к петербургскому губернатору. В ходе него Левченко попросил, чтобы Беглов взял на себя ответственность и открыл ТЦ вместе с заведениями общепита или ушел со своего поста. На следующий день в ходе заседания городского правительства петербургский градоначальник в жесткой форме потребовал от вице-губернаторов Елина и Эргашева, чтобы те отправились в Москву и до конца недели получили необходимые разрешения Роспотребнадзора. Беглов при этом отметил, что некоторые представители бизнеса в дни эпидемиологического кризиса "отлеживались на виллах", а теперь делают политические заявления.

В политических кругах Петербурга громкие заявления Левченко восприняли как вероятное начало подготовки к выборам в Заксобрание 2021 года. Пять лет назад бизнесмен шел в городской парламент от ЛДПР, но потерпел неудачу. Левченко заявил, что его действия не несут никакой политической подоплеки и никак не связаны с выборами. Он объяснил, что просто хотел рассказать главе города о проблеме, в которую тот, возможно, был недостаточно погружен.

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