18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:36

Беглов послал Елина в Москву, чтобы открыть ТЦ уже в июле

фото ЗакС политика Беглов послал Елина в Москву, чтобы открыть ТЦ уже в июле

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 21 июля заявил о необходимости открыть торговые центры и рестораны с понедельника, 27 июля. Он велел своему заместителю Евгению Елину ехать в Москву и доказывать Роспотребнадзору, что город готов к возобновлению работы моллов. 

- Поезжайте туда. Не договоритесь - я сам поеду, - добавил губернатор.

Так Беглов отреагировал на обещание Елина открыть предприятия общепита и гостиницы с 27 июля, а торговые центры не раньше, чем через 1-2 недели. 

Ранее владельцы торговых центров Петербурга обращались к Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию в городе и дать им возможность работать. Управляющий партнер Fort Group, миллиардер Максим Левченко накануне опубликовал в соцсетях видеообращение к Беглову, в котором просил градоначальника либо открыть торговые центры и рестораны, либо уйти в отставку.

В ходе заседания правительства губернатор прокомментировал эти слова. По его словам, город больше всех заинтересован в том, чтобы бизнес работал, поскольку он получает от этого деньги в бюджет.

- Как-то не очень справедливо получается, - заметил Беглов. - Если мы открываем другие предприятия, то почему бы не открыть торговые центры. Смотрите, что происходит. У нас во время пандемии многие бизнесмены помогали городу, а некоторые отлеживались на виллах и ничем городу не помогли, а сегодня делают разные политические заявления. 

По мнению губернатора, такого рода предприниматели получают помощь от города, а сами со своими сотрудниками не делятся, однако поддерживать их все равно нужно. Упомянул Беглов и некоего "активиста-депутата" из Госдумы. Хотя фамилии глава города не назвал, можно предположить, что он имел в виду члена "Единой России" Сергея Боярского, который на днях призвал региональное управление Роспотребнадзора разрешить торговым центрам и ресторанам Петербурга начать свою работу. 

- Вот у нас есть активист-депутат из Государственной думы, который делает бумажные заявления. А всего навсего от Госдумы до Роспотребнадзора 4 км пройти, - отметил губернатор.

Он предложил вице-губернаторам Елину и Олегу Эргашеву взять парламентария за руку - "если он захочет" - и отвести до Роспотребнадзора. При этом Беглов похвалил за совместную работу двух других депутатов Госдумы: Елену Драпеко и Михаила Романова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
15:58 Амосов озвучил свои замечания к борьбе с коронавирусом в Петербурге

15:34 В Кудрово заметили новую растущую свалку

15:13 Теплицкую оштрафовали за поддержку фигурантов дела "Сети"* возле здания суда

14:59 Ленобласть раскритиковала предложенную Смольным схему обращения с мусором

14:35 Власти Ленобласти и Роспотребнадзор санкционировали открытие ТЦ "Мега" с 27 июля

14:20 Амосов планирует переизбираться в ЗакС от "Справедливой России"

14:08 "Позор ЛДПР! Дегтярева - домой!": Хабаровчане требуют переназначения губернатора

13:56 Жириновский потребует закрытия партий, не признающих Крым российским

13:49 На долгострое в Мурино написали "Путин, помоги"

13:40 Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о трехдневном голосовании

13:19 Еще двух активисток оштрафовали за протесты в день приговора по делу "Сети"*

13:10 Иван Жданов требовал вызвать в суд по отказу удалять фильм "Он вам не Димон" Медведева и Усманова

13:00 Проезд по ЗСД будет бесплатным в день репетиции парада ВМФ

12:53 Ройзман уверен, что ЛДПР предала Фургала

12:33 Пригожин направил новому фонду Навального 1 млн рублей: политик не решил, что делать с деньгами

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru