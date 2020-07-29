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14:25

Петербургских другороссов оштрафовали за акцию против свалки в Шиесе

фото ЗакС политика Петербургских другороссов оштрафовали за акцию против свалки в Шиесе

Петроградский райсуд Петербурга решил оштрафовать на 10 тысяч рублей члена "Другой России" Ивана Гладилина за участие в несанкционированной акции в поддержку противников строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области.

Согласно материалам дела, в начале декабря прошлого года активист и его соратник по партии Денис Озеров незаконно пикетировали у здания полпредства по Северо-Западному федеральному округу, привлекая внимание прохожих к проблемам Шиеса - в том числе, с помощью картонной фигуры орла, изготовленной из бытовых отходов, которого суд счел "наглядной агитацией".

Ранее Озерова также оштрафовали на 10 тысяч рублей за данный манифест.

Другороссы требовали отставки уже уволенного губернатора Поморья Игоря Орлова и перехода на раздельный сбор мусора.

Ранее стало известно, что землю в окрестностях станции Шиес рекультивируют к 2031 году. Строительство крупнейшего в Европе мусорного полигона приостановили после массовых протестов по всей стране и решения суда. На этом фоне ушли в отставку руководители двух регионов, между которыми находится Шиес: главы Архангельской области и республики Коми.

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