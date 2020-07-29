После железнодорожной аварии в Купчино возобновили регулярное движение поездов

На станции Купчинская, где накануне, 29 июля, столкнулись два товарных поезда и в результате пострадал один из машинистов, возобновили движение грузовых поездов в обычном режиме, передает ТАСС со ссылкой на РЖД.

"Восстановительные работы продолжаются, в частности готовится к подъему вторая секция одного из электровозов", - рассказал источник в компании.

На территории, где имел место инцидент, трудятся 180 рабочих и орудует техника, подогнанная с других станций Октябрьской железной дороги - Волковской и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.

Следственный комитет в связи с аварией возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В ведомстве накануне заявили, не приводя цифр, что происшествие принесло колоссальный ущерб.