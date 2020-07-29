МО "Московская застава": последний бой за итоги выборов

Муниципальные выборы давно позади, но в МО "Московская застава" все еще идет борьба за депутатские мандаты. В сентябре могут быть отменены результаты голосования по двум участкам. Тогда в совет смогут пройти его бывшая глава Валентина Афонькина и оппозиционеры.

Скоро пройдет год со дня выборов в местные советы Петербурга, но в муниципальном образовании "Московская застава" все еще оспаривают результаты голосования. Сентябрьское подведение электоральных итогов в этом муниципалитете прошло скандально. Члены нескольких участковых избирательных комиссий среди ночи удалились с территорий УИК в неизвестном направлении вместе с бюллетенями. Кандидатка от "Яблока" Анна Кузнецова успела снять на видео уход членов УИК 1280: мужчины с мешками в руках быстрым шагом спешат к машине и не реагируют на призывы девушки остановиться. "Ребята, вы такие молодые и красивые и таким занимаетесь. Позорище!" - комментирует голос за кадром.

Кузнецовой и другому экс-кандидату Александру Будбергу удалось отменить итоги выборов на этом участке через Московский районный суд. Впереди рассмотрение во второй инстанции. Дата апелляции пока неизвестна.

Вторая инстанция уже принимала решение не в пользу оппозиции. 18 марта Городской суд Петербурга признал законными итоги выборов на участке 1290 - там голоса пересчитывали и районный суд постановил, что сделано это было незаконно. Однако Горсуд вернул все на свои места. Истцы планируют и дальше добиваться правды.

29 июля Московский районный суд должен был решить судьбу еще пяти мест совета "Московской заставы". Ожидалось, что будет вынесено решение по иску об отмене итогов голосования на участках №№ 1285 и 1286. Однако заинтересованные лица из числа действующих мундепов не были оповещены надлежащим образом и заседание перенесли.

Истцами в этом процессе выступают кандидаты от "Яблока" Екатерина Сапрыкина, Дмитрий Хорзов и Кирилл Швайковский. Одно из заинтересованных лиц - экс-глава "Московской заставы" Валентина Афонькина. Она, будучи членом "Единой России", руководила советом 14 лет, но после выборов 2019 года лишилась мандата. За полтора месяца до дня голосования ЗАКС.Ру рассказывал о кандидатах в местные депутаты. Многие из них - причем, представители разных команд - хотя и проживали в разных муниципалитетах, так или иначе были знакомы с главой администрации соседнего МО "Пулковский меридиан" Игорем Морозовым, который тоже шел в совет "Московской заставы". Морозов свой мандат получил и вскоре стал главой местной администрации "Московской заставы". Некоторые его знакомые также стали депутатами, а руководительница предыдущих созывов муниципального совета осталась не у дел.

Во втором округе, по которому традиционно выдвигалась Афонькина, шесть избирательных участков. Она заняла первое место в четырех из них. Но из-за результатов голосования в УИК №№ 1285 и 1286 ей не хватило голосов, чтобы попасть в первую пятерку и пройти в совет. В аналогичном положении оказались "яблочники". Швайковский, например, в УИК №№ 1284, 1287, 1288, 1289 занимал либо второе, либо третье место. Но на участках 1285 и 1286, судя по опубликованным в ГАС "Выборы" данным, потерпел сокрушительное поражение. Удивляют и результаты победителей на этих двух территориях. Только у этих двух комиссий кандидаты-лидеры получили больше 100 голосов, хотя количество выданных бюллетеней на всех шести УИКах второго округа было примерно равным. При этом на других участках те же люди показали, мягко говоря, не самые сильные результаты. Например, за самовыдвиженца Павла Миронова - заместителя председателя молодежного совета Москвского района - на участке 1288 проголосовали 7 человек, на участках 1287 и 1289 - по 10, на участке 1284 - 16, а УИК 1285 и 1286 отчитались в общей сложности о 352 голосах, которые получит этот кандидат. Этого хватило, чтобы он прошел в муниципальный совет.

По словам Швайковского, истцы сверили время указанное в протоколах комиссий с видеозаписями с участков, убедившись, что протоколы в указанное время никто не подписывал.

- Прежде чем подписать протоколы, УИК обязана провести итоговое заседание, - продолжил истец. - Там рассматриваются жалобы. Никакого итогового заседания, судя по видеозаписи, у нас не было. В УИК 1285 говорили, что у них сломался принтер. Однако у нас есть постановление ЦИК, которое обязывает составить акт о поломке, позвонить в вышестоящую комиссию, юридическим образом оформить поломку. Но ничего этого сделано не было, комиссия просто ушла.

Сторона ответчика уверяет, что итоговые заседания состоялись и протоколы составлялись, но все эти процедуры проводились не под камерами.

Также Швайковский утверждает, что на участок 1285 после закрытия было допущено постороннее лицо - кандидат из четвертого округа Юрий Докукин, который в итоге был избран главой муниципалитета "Московская застава".

Истцы-"яблочники" полагают, что приведенных ими в суде аргументов достаточно, чтобы отменить результаты голосования по двум участкам. Если это произойдет и решение вступит в силу, то места в совете должны будут занять Афонькина, Сапрыкина, Хорзов, Швайковский и самовыдвиженец Сергей Зинченко, которого поддерживал петербургский штаб Алексея Навального.

Швайковский признался, что больше опасается не за результат процесса, а за его исполнение. Итоги голосования в Петербурге уже отменяли в нескольких муниципалитетах, однако новые депутаты либо так и не получили мандаты, либо так и не смогли начать полноценно работать. Перед глазами пример соседнего МО "Новоизмайловское", где суды еще зимой признали победу самовыдвиженцев и представителей КПРФ, однако ИКМО под разными предлогами не передавала им депутатские мандаты до сих пор.

- Наше главное опасение - комиссия может не выполнять решения суда, как мы видели в МО "Новоизмайловское". Надо будет применять всяческие меры принуждения, - прокомментировал Швайковский.

Его коллега Хорзов опасается, что вместо передачи мандатов могут быть инициированы перевыборы. По его мнению, это может произойти из-за того, что недействительными признают не менее четверти от общего количества голосов по второму округу.

- Это будет не выгодно ни нам, ни всему муниципалитету, так как новые выборы - это лишние бюджетные траты, - добавил истец.

Длящийся с октября судебный процесс по отмене итогов голосования на участках 1285 и 1286 возобновиться 14 сентября. Судья Юлия Ершова допустила, что на этом заседании, наконец, будет вынесено решение.

Сергей Еремеев