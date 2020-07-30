18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:30

В Купчино завершили работы по восстановлению путей после столкновения поездов

фото ЗакС политика В Купчино завершили работы по восстановлению путей после столкновения поездов

К 23:00 минувшего дня железнодорожным рабочим удалось устранить все последствия столкновения двух товарных поездов, случившегося у станции "Купчинская", уведомляет пресс-служба Октябрьской железной дороги.

"Пропуск грузовых поездов через станцию по завершении работ организован в полном объёме", - указывается в послании ОЖД. 

С путей были подняты подняли два электровоза и один вагон, а также восстановлен повреждённый железнодорожный путь, стрелочные переводы и контактная сеть.

В мероприятиях было задействовано не менее 180 специалистов.

Напомним, днем 28 июля два электровоза столкнулись на станции "Купчинская". Пострадал машинист одного из поездов, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:18 Первый тест Сафронова на коронавирус оказался отрицательным

10:51 Заболевших COVID-19 россиян стало на 5509 человек больше

10:30 В Купчино завершили работы по восстановлению путей после столкновения поездов

10:15 Муниципал: ГИК попросил МО "Новоизмайловское" пояснить отсутствие представителей партий в ИКМО

10:06 Россиянина оштрафовали за комментарий про Путина и деньги

9:46 Задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнера" заподозрили в подготовке терактов

9:27 Краевой суд Хабаровска оставил под арестом водителя "Фургаломобиля"

29 июля, 21:10 Муниципал: МО "Московская застава": последний бой за итоги выборов

29 июля, 20:55 Шнуров выразил сочувствие Дегтяреву

29 июля, 20:37 В Петербурге снова обсудили интеграцию с Ленобластью

29 июля, 20:20 Лукашенко призвал Россию объясниться в связи с обнаружением под Минском десятков "вагнеровцев"

29 июля, 19:47 Экс-замглавы петербургского УФСИН, обвинявшегося также в коррупции, признали виновным в убийстве

29 июля, 19:19 Невский завод намерен стать ключевым энергомашиностроительным предприятием Петербурга

29 июля, 18:56 КГА работает над специальными конструкциями для граффити

29 июля, 18:53 Беглов: В Петербурге из 9,7 тысяч COVID-коек свободны 68%

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru