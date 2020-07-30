Левого блогера Платошкина оставили под домашним арестом до ноября

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину до 2 ноября, передает "МБХ медиа".

Об этом ходатайствовало следствие. Защита просила изменить меру пресечения на залог или на запрет определенных действий – к примеру, на выход в интернет, общение по телефону, участие в массовых мероприятиях или выход из дома в ночное время.

Дело на Платошкина завели в начале июня по статьям о склонении к массовым беспорядкам и о фейках. Преамбула дела в сообщении СК не раскрывалась. Незадолго до возбуждения дела Платошкин на своем YouTube-канале выступал против внесения поправок в Конституцию, призывал проводить митинги, не нарушая ограничений в регионах по коронавирусу, а также выступал за отставку президента Владимира Путина и правительства.