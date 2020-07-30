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11:47

Левого блогера Платошкина оставили под домашним арестом до ноября

фото ЗакС политика Левого блогера Платошкина оставили под домашним арестом до ноября

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину до 2 ноября, передает "МБХ медиа".

Об этом ходатайствовало следствие. Защита просила изменить меру пресечения на залог или на запрет определенных действий – к примеру, на выход в интернет, общение по телефону, участие в массовых мероприятиях или выход из дома в ночное время.

Дело на Платошкина завели в начале июня по статьям о склонении к массовым беспорядкам и о фейках. Преамбула дела в сообщении СК не раскрывалась. Незадолго до возбуждения дела Платошкин на своем YouTube-канале выступал против внесения поправок в Конституцию, призывал проводить митинги, не нарушая ограничений в регионах по коронавирусу, а также выступал за отставку президента Владимира Путина и правительства.

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