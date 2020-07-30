Смольный решил перепроверить сведения о доходах двух депутатов МО "Малая Охта"

Комитет территориального развития Петербурга уведомил депутатов муниципального совета МО "Малая Охта" от партии "Яблоко" Артема Голева и Веру Морозову о начале проверки достоверности и полноты поданных ими деклараций о доходах и имуществе.

Мундепов попросили до 31 июля направить в комитет согласие на обработку персональных данных и копии паспортов.

"Яблочники" расценивают письма из КТР как давление перед выборами нового главы муниципалитета. Кроме того, они связывают это с недавним решением сделать должность заместителя главы МО "Малая Охта" неоплачиваемой, которое было принято благодаря голосам представителей "Яблока".

Депутат Голев сообщил ЗАКС.Ру, что их декларации были поданы в срок и никаких вопросов к представленным данным возникнуть не должно.

- Мы пока не знаем, какие конкретно претензии к нам предъявляют. Будем просить КТР о беседе с их представителями, чтобы было понимание, - добавил мундеп.

В случае если комитет найдет существенные несоответствия в декларациях, судьбу депутатов будет решать муниципальный совет. У него будет основание лишить оппозиционеров мандатов или вынести им предупреждения.