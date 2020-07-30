Посол РФ в Беларуси назвал задержанных россиян опоздавшими на самолет чоповцами

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которые были в стране транзитом.

Мезенцев заявил, что прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском россияне "были вынуждены это сделать", поскольку "опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну".

"Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - сказал посол.

По утверждению Мезенцева, основанием для приезда россиян стал контракт, заключенный с одной из коммерческих фирм, зарегистрированных в Беларуси. "Каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", - утверждает посол.

Дипломат заявил, что трактовка задержания россиян в Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела страны "не имеет под собой никаких оснований" и "только помогает нашим недругам вносить разлад в отношения двух стран".

О задержании 33 россиян в Беларуси стало известно накануне. Власти страны настаивают, что задержанные – бойцы ЧВК "Вагнера".