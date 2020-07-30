18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:40

Посол РФ в Беларуси назвал задержанных россиян опоздавшими на самолет чоповцами

фото ЗакС политика Посол РФ в Беларуси назвал задержанных россиян опоздавшими на самолет чоповцами

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которые были в стране транзитом.

Мезенцев заявил, что прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском россияне "были вынуждены это сделать", поскольку "опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну".

"Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - сказал посол.

По утверждению Мезенцева, основанием для приезда россиян стал контракт, заключенный с одной из коммерческих фирм, зарегистрированных в Беларуси. "Каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", - утверждает посол.

Дипломат заявил, что трактовка задержания россиян в Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела страны "не имеет под собой никаких оснований" и "только помогает нашим недругам вносить разлад в отношения двух стран".

О задержании 33 россиян в Беларуси стало известно накануне. Власти страны настаивают, что задержанные – бойцы ЧВК "Вагнера".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
23:03 Беглов: Принятие закона о "наливайках" - поспешность отдельных депутатов

20:40 Посол РФ в Беларуси назвал задержанных россиян опоздавшими на самолет чоповцами

20:02 Суд снова продлил арест полицейских по делу Голунова до 7 сентября

19:36 СК возбудил в отношении Коваля дело о получении взятки в 15 млн рублей

19:03 "Человек с плакатом - это Пикетмэн": Азар запустил проект по сбору денег на штрафы за одиночные пикеты

18:52 В приемной депутата Коваля в здании администрации "Сосновой поляны" велись следственные действия

18:50 Вышедший на свободу политолог Крашенинников не исключил своего уголовного преследования

18:26 Бизнес-омбудсмен Петербурга намерен добиться отмены закона о запрете мини-баров

18:21 СК завел дело на живущую в Израиле россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции

18:14 СМИ: Экспертиза признала подпись в рапорте по делу Голунова поддельной

17:47 Вслед за Кацем членства в "Яблоке" может лишиться депутат Мосгордумы Беседина

17:35 ФСБ задержала петербургского депутата-единоросса Коваля

17:22 Смольный выделил 116,5 млн рублей на субсидии для сохранения религиозных памятников культуры

17:06 Верхний сад Петергофа закрыли на масштабную реставрацию

16:54 Михаила Ефремова оставили под домашним арестом до 2021 года

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru