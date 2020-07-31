Депутата Коваля доставили в Приморский районный суд

Приморский районный суд 31 июля рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для депутата Законодательного собрания Романа Коваля, задержанного накануне по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следственный комитет ранее заявлял, что будет ходатайствовать о заключении парламентария под стражу.

Пока Коваля вели в зал суда, журналисты поинтересовались у него, признает ли он вину. Депутат промолчал, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Адвокаты Коваля просили суд запретить журналистам находиться в зале заседания, аргументируя это требование соблюдением мер безопасности из-за эпидемии коронавируса. Отметим, на сайте Приморского районного суда сообщается, что 13 июля работа проходит в обычном режиме, а слушатели могут быть допущены, если они носят маску и перчатки и соблюдают дистанцию.

О закрытии процесса ходатайствовала также и прокуратура. Они ссылались на то что, в ходе слушания могут быть разглашены данные предпринимателей, фигурирующих в деле.

Судья отказалась закрывать заседание от прессы.

Представитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Роман Коваль был задержан 30 июля вместе со своим помощником Андреем Гришиным. По версии следствия, Коваль с помощью внесения депутатской поправки в закон о бюджете мог способствовать выделению средств бюджетным организациям, с которыми потом контракты заключали определенные коммерческие компании. Владелец этих компаний якобы предоставлял депутату "откат" в размере 20% от выделенных бюджетом средств, сообщили в следкоме. Там же уточнили, что продолжалось все, вероятно, с 2018 года, а общий размер взятки составил более 15 млн рублей.

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