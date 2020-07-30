В "тихом омуте" ищут взятку

По подозрению в получении взятки на общую сумму в более чем 15 млн рублей задержан депутат Законодательного собрания от "Единой России" Роман Коваль, сообщил 30 июля Следственный комитет. Коваль вел довольно тихую парламентскую жизнь, не выступая с яркими речами с трибуны и подготовив только 11 законопроектов. Большинство коллег Коваля комментировать его задержание не захотели, те же, кто все же решил высказаться, охарактеризовали его как хорошего человека.

"Откат" автомобилем

Депутата Законодательного собрания от "Единой России" Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина 30 июля задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет России. Ведомство отметило, что Гришина взяли с поличным. В отношении парламентария возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), а в отношении его помощника - по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ), заявили в СК.

По версии следствия, Коваль с помощью внесения депутатской поправки в закон о бюджете мог способствовать выделению средств бюджетным организациям, с которыми потом контракты заключали определенные коммерческие компании. Владелец этих компаний якобы предоставлял депутату "откат" в размере 20% от выделенных бюджетом средств, сообщили в следкоме. Там же уточнили, что продолжалось все, вероятно, с 2018 года, а общий размер взятки составил более 15 млн рублей. В том числе, от предпринимателя парламентарий якобы получил и автомобиль, заявили в СК. По информации "Фонтанки", речь идет об Audi Q7.

Согласно опубликованным на сайте ЗакСа декларациям Коваля, с 2016 года никакого автомобиля у парламентария не было. Доход его в 2016 году, когда избрался новый состав ЗакСа, равнялся 674 тысячам рублей. В собственности у депутата была квартира в 49,5 кв.м, а в пользовании еще одна - 53,4 кв.м. В 2017 году доход парламентария вырос до 2,2 млн рублей, а в 2018 году у Коваля появилась супруга и сын, а также еще одна квартира в собственности. В декларации за 2019 года данные остались прежними: доход в 2,2 млн рублей, две квартиры, жена с доходом в 50 тысяч рублей и несовершеннолетний сын.

СК заявил, что в рамках расследования дела проходят следственные действия - в частности, обыски. Где именно они идут, ведомство не уточнило. Депутат МО "Сосновая поляна" Дмитрий Бойко рассказал ЗАКС.Ру, что силовики сегодня приходили в администрацию муниципалитета. Там находится приемная Коваля. ЗАКС.Ру в муниципалитете заявили, что помещение депутата к ним отношения не имеет.

Следственный комитет намерен в ближайшее время предъявить обвинение Ковалю и Гришину, а также ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу. "Эхо Москвы" со ссылкой на ТАСС сообщило, что членство парламентария в партии "Единая Россия" решили приостановить. Об этом информационному агентству рассказал заместитель секретаря генсовета политической организации Сергей Перминов. Пресс-служба "Единой России" в Москве и Петербурге не ответила на звонки ЗАКС.Ру. Информацию о приостановлении членства Коваля в партии не смог подтвердить изданию сопредседатель Центрального совета сторонников "Единой России" и депутат Государственной Думы от партии Сергей Боярский.

ЗАКС.Ру попытался связаться с однопартийцами и коллегами Коваля по ЗакСу Петербурга, обзвонив более 15 человек. Большинство из них трубку не подняли, а те, кто все же ответил на звонок, комментировать задержание депутата не захотели. Высказались о своем коллеге только парламентарии от "Единой России" Андрей Анохин и Константин Чебыкин.

- Я скрывать не буду, я с Романом в дружеских отношениях. Когда у меня были сложности с коллегами в Законодательном собрании, он меня поддерживал. Он бывший сотрудник МВД, и для меня то, что сейчас пишут СМИ, не вяжется с тем образом, который я видел перед собой. Давайте дождемся, когда его вину признает суд, - сообщил Анохин.

Чебыкин же заявил, что Коваля знает как хорошего специалиста, порядочного человека и офицера. Говорить же что-то о его задержании и обвинении Чебыкин не захотел, отметив, что об этом ему практически ничего не известно.

"Тихий" депутат

Отработавший 17 лет в структурах МВД Коваль избрался депутатом Заксобрания в сентябре 2016 года по партийному списку "Единой России". До этого он два года заседал в муниципальном совете МО "Сосновая поляна". Политический взлет офицера в отставке связывают с его близкими знакомством с бывшим вице-губернатором, а теперь депутатом Госдумы Игорем Дивинским. В СМИ их называли родственниками.

Коваль - один из самых "тихих" депутатов шестого созыва. Сложно вспомнить его яркие парламентские выступления или резонансные законопроекты. За почти четыре года работы он только дважды выступал с депутатскими запросами. За это же время он подготовил 11 законодательных инициатив, все в соавторстве либо с председателем комитета по законодательству ЗакСа Денисом Четырбоком, либо с коллегами по комиссии по экологии и природопользованию. Почти все эти законопроекты касались вопросов защиты окружающей среды.

В парламентской комиссии по экологии и природопользованию единоросс занимал должность заместителя председателя. В рамках ее деятельности Коваль, в частности, в конце 2019 года возглавил рабочую группу, изучавшую вопрос транспортировки через Петербург урановых "хвостов" из Германии. По итогам работы депутат заверил общественность в безопасности отходов.

Также Коваль состоит в комиссии по устройству государственной власти, где вместе с он голосовал против снижения "муниципального фильтра".

На сайте петербургского отделения "Единой России" Коваль чаще всего упоминается в контексте его экологической деятельности - представлены его рассуждения о важности рационального обращения с отходами, рассказ о поездке на полигон "Новоселки" и многое другое. Чуть реже депутат высказывался на тему памяти о событиях Великой Отечественной войны. Иногда пресс-служба партии отчитывалась об участии Коваля в благотворительных проектах. Последний раз - 30 мая, когда депутат вместе с волонтерами доставил продукты питания в приют "Благодать" при Новодевичьем монастыре.

Коваль хоть и не входит в число самых громких радетелей за православие Мариинского дворца, но не скрывает, что и ему духовные вопросы не чужды. Кстати, задержанный вместе с ним помощник Андрей Гришин, судя по личной странице ВКонтакте, может относиться к сторонникам православного движения "Сорок Сороков". Последнее, что разместил Гришин на своей личной странице - репост фотографии движения, на котором активист с плакатом "Наша страна - наши ценности" стоит на радужном флаге. Также помощник депутата - один из учредителей благотворительного фонда "Православная детская миссия" и православного социального центра "Умиление". Сам Коваль в разгар борьбы за сохранение Исаакиевского собора в статусе музея заявлял, что точка зрения защитников музея "безосновательна" и "малоаргументирована".

Были у депутата и яркие патриотические акции. Например, в 2017 году он, по данным прокуратуры, выделил почти полмиллиона рублей на закупку формы "Юнармии" для Центра образования № 167 Красносельского района. Поскольку за весь предыдущий 2016 год Коваль задекларировал 674,7 тысяч рублей, поддержал "Юнармию" он, предположительно, благодаря все той же "депутатской поправке".

Еще один урок

"Депутатская поправка" или "поправка БФК" - это предложения депутатов Заксобрания, голосующих за принятие бюджета Петербурга, по расходованию части этого самого бюджета. Это практикуется с начала нулевых, иногда парламентарии распоряжаются суммой в размере до 2% от проекта казны. Депутатские расходы идут, как правило, на подконтрольные им муниципалитеты. При этом для широкой общественности "депутатская поправка" остается анонимной - не разглашается, кто именно из народных избранников планирует направить деньги на те или иные цели.

Депутат Законодательного собрания от Партии роста и член парламентского бюджетно-финансового комитета Оксана Дмитриева в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что какие-то поправки и ассигнования в бюджете при его формировании вызывают подозрения. Однако, кто за ними стоит, проследить сложно, отметила Дмитриева. Она считает, что все лоббирования и поправки от депутатов должны быть именными. Это внесет ясность, кто и зачем выступает за то или иное выделение бюджетных денег, пояснила депутат. Дмитриева добавила, что также за расходованием средств при заключении контрактов должны следить исполнительные органы власти.

- Конкурсы и тендеры должна осуществлять исполнительная власть. Все конкурсные процедуры мы (депутаты - прим. ЗАКС.Ру) не контролируем, - заявила депутат.

"Поправка БФК" уже становилась поводом для уголовного дела. Депутата-единоросса третьего-пятого созывов Светлану Нестерову в 2018 году осудили за взятку (ст. 290 УК РФ). Суд установил, что Нестерова поспособствовала выделению 30 млн рублей из бюджетных средств некоммерческим организациям "Эдельвейс" и "Солнечный ветер". За это позже получила "откат" в размере 4,8 млн рублей. Нестерову приговорили к 5 годам колонии и штрафу в 6,1 млн рублей.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров приговор бывшей коллеге прокомментировал эмоционально. Он заявил, что по-человечески переживает за осужденную, но хочет, чтобы ее история стала "тяжелым и необходимым уроком для участников бюджетного процесса". Уголовное дело Коваля в Мариинском дворце пока не комментируют. На звонки ЗАКС.Ру пресс-служба парламента не ответила.

Сергей Еремеев, София Саттарова

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