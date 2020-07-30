СК возбудил в отношении Коваля дело о получении взятки в 15 млн рублей

Следственный комитет возбудил в отношении депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля уголовное дело по статье о получении взятки, сообщили в СК.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также следователи завели дело на помощника Коваля Андрея Гришина – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, Коваль в 2018 – 2020 годах получил от предпринимателя взятку на общую сумму более 15 млн рублей – в виде денег и автомобиля. Взамен Коваль, считает следствие, способствовал с помощью депутатских поправок выделению бюджетных денег определенным государственным бюджетным учреждениям, с которыми затем заключались контракты с фирмами этого предпринимателя. Размер взятки, по оценкам СК, составлял 20 % от суммы выделенных бюджетным учреждениям средств.

Сообщается, что Гришин был пойман с поличным 30 июля во время получения очередной части взятки. Затем задержали и Коваля. Сотрудники СК и УФСБ по Петербургу и Ленобласти проводят обыски. Например, в приемной Коваля в Сосновой поляне.