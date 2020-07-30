18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:52

В приемной депутата Коваля в здании администрации "Сосновой поляны" велись следственные действия

фото ЗакС политика В приемной депутата Коваля в здании администрации "Сосновой поляны" велись следственные действия

Вечером 30 июля в здании администрации муниципалитета "Сосновая поляна" (Красносельский район Петербурга), на территории которой действует приемная задержанного ранее депутата Заксобрания от "Единой России" Романа Коваля, производились следственные действия, сообщил ЗАКС.Ру депутат местного совета Дмитрий Бойко.

-  Я сейчас заходил в муниципальный совет по делам и видел, что сотрудники, видимо, ФСБ - документы я у них не проверял - зашли в приемную Романа Олеговича и проводили там какие-то мероприятия, - рассказал мундеп.

Редактор Telegram-канала "Я гражданин", находившийся у здания администрации, в то же время, сообщил ЗАКС.Ру, что один из оперативников попросил его удалить сделанные фотографии и объяснил, что здесь производятся следственные действия.

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ задержала единоросса Коваля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:02 Суд снова продлил арест полицейских по делу Голунова до 7 сентября

19:36 СК возбудил в отношении Коваля дело о получении взятки в 15 млн рублей

19:03 "Человек с плакатом - это Пикетмэн": Азар запустил проект по сбору денег на штрафы за одиночные пикеты

18:52 В приемной депутата Коваля в здании администрации "Сосновой поляны" велись следственные действия

18:50 Вышедший на свободу политолог Крашенинников не исключил своего уголовного преследования

18:26 Бизнес-омбудсмен Петербурга намерен добиться отмены закона о запрете мини-баров

18:21 СК завел дело на живущую в Израиле россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции

18:14 СМИ: Экспертиза признала подпись в рапорте по делу Голунова поддельной

17:47 Вслед за Кацем членства в "Яблоке" может лишиться депутат Мосгордумы Беседина

17:35 ФСБ задержала петербургского депутата-единоросса Коваля

17:22 Смольный выделил 116,5 млн рублей на субсидии для сохранения религиозных памятников культуры

17:06 Верхний сад Петергофа закрыли на масштабную реставрацию

16:54 Михаила Ефремова оставили под домашним арестом до 2021 года

16:35 Навальный нашёл у семьи Дегтярёва многомиллионную недвижимость

16:26 Суд отправил обратно в отдел полиции протокол на замглавы МО "Гавань" за сбор подписей 15 июля

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru