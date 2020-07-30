В приемной депутата Коваля в здании администрации "Сосновой поляны" велись следственные действия

Вечером 30 июля в здании администрации муниципалитета "Сосновая поляна" (Красносельский район Петербурга), на территории которой действует приемная задержанного ранее депутата Заксобрания от "Единой России" Романа Коваля, производились следственные действия, сообщил ЗАКС.Ру депутат местного совета Дмитрий Бойко.

- Я сейчас заходил в муниципальный совет по делам и видел, что сотрудники, видимо, ФСБ - документы я у них не проверял - зашли в приемную Романа Олеговича и проводили там какие-то мероприятия, - рассказал мундеп.

Редактор Telegram-канала "Я гражданин", находившийся у здания администрации, в то же время, сообщил ЗАКС.Ру, что один из оперативников попросил его удалить сделанные фотографии и объяснил, что здесь производятся следственные действия.

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ задержала единоросса Коваля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.