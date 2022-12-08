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Новости 11:53

Апелляцию на приговор экс-депутату ЗакСа Ковалю рассмотрят в январе

фото ЗакС политика Апелляцию на приговор экс-депутату ЗакСа Ковалю рассмотрят в январе

Городской суд Петербурга 8 декабря не смог рассмотреть апелляционную жалобу на приговор бывшему депутату Законодательного собрания от "Единой России" Роману Ковалю, осужденному на 9 лет за взяточничество (ст. 290 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. На заседание не смог прийти адвокат из-за болезни. 

Следующее заседание назначили на 12 января. До этого времени  Коваль будет находится в колпинском следственном изоляторе. 

Перед заседанием супруге Коваля дали пообщаться с мужем по видеосвязи. Обсудили детей, обстановку дома и зимний отдых в Египте. На предложение передать что-нибудь в СИЗО парламентарий попросил мясо, сыр и фрукты, но отметил, что не хочет помидоры и огурцы — они, по его словам, невкусные. 

Напомним, в августе бывшего единоросса приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 35 млн рублей. Коваль с помощью "депутатской поправки" выделял бюджетные деньги медицинским учреждениям на закупку медоборудования. Позже Коваль получил от предпринимателей-поставщиков около 17 млн рублей "откатов". Подробнее о деле бывшего депутата читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков, фото - Михаил Масленников


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Упоминаемые персоны
Коваль Роман Олегович 




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