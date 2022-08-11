Суд приговорил экс-депутата Коваля к 9 годам колонии

Выборгский районный суд приговорил бывшего депутата Законодательного собрания от "Единой России" Романа Коваля к 9 годам колонии строгого режима, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Экс-парламентария признали виновным в получении взяток (п.в ч.5 ст.290, ч.6 ст.290 УК РФ). Также ему необходимо выплатить штраф в размере 35 млн рублей и запрещено занимать определённые должности с функциями представителя власти в течение 8 лет.

Суд установил, что будучи депутатом Коваль вносил предложения в ведомственную структуру расходов бюджета - "депутатскую поправку" - для выделения средств медицинским организациям. Коваль общался с представителями медорганизаций об их потребностях в оборудовании и позже сообщил это предпринимателю Михаилу Лихолетову, следует из озвученного судьей приговора. Позже определённые компании, в том числе Лихолетова, получали контракты от медорганизаций, которым выделили средства из бюджета по протекции Коваля, установил суд. Из приговора следует, что экс-депутат за оказанную поддержку получал деньги от предпринимателей - деньги передавали через помощника экс-депутата. Общая сумма составила около 17 млн рублей, сообщила судья. При этом, она решила исключить из части обвинения получение Ковалем от Лихолетова автомобиля Audi. Так сумма взяток уменьшилась до примерно 11 млн рублей.

Подробнее об обстоятельствах дела - в материале ЗАКС.Ру.

Суд решил учесть время, проведённое Ковалем в СИЗО, как один день за один день. Так, экс-депутату остаётся провести в колонии около 7 лет.

Адвокат Коваля Алексей Егоров сказал журналистам о намерении оспаривать приговор.

Прокурор запрашивал для Коваля 14 лет колонии строгого режима. Сам экс-парламентарий сначала признал вину, но по статье о мошенничестве, а затем отказался от этих показаний и одного из адвокатов. Бывший депутат заявил о своей невиновности. Он отметил, что в материалах дела нет данных о получении именно им денег и указал на другие недостатки документов. Также экс-парламентарий предположил, что предприниматель и помощник могли его оговорить по ряду причин.

Судья решила, что показания свидетелей достоверны - в том числе, Лихолетова и помощника депутата. Они же опровергают позицию Коваля, заявила судья. Она решила, что могут быть частично неправдивы показания депутатов Бориса Ивченко и Константина Чебыкина. Обвинение считало, что они помогали Ковалю через поправки в бюджет добиваться выделения денег медорганизациям. В суде Ивченко и Чебыкин утверждали, что Коваль к ним с подобными предложениями не обращался. Это судья и посчитала недостоверной информацией, которая якобы "вызвана желанием помочь Ковалю" избежать ответственности.

В последнем слове Коваль выразил сожаление, что оставил своих избирателей и семью без поддержки, и заявил, что при освобождении намерен стать правозащитником, а в пример себе выбрал Нельсона Манделу, Махатму Ганди и Никола Пашиняна.

София Саттарова