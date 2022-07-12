Экс-депутат Коваль отказался от своих признательных показаний

Выборгский районный суд 12 июля продолжил рассмотрение дела бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля, обвиняемого в получении взяток от предпринимателей. На заседании экс-парламентарий выступил с обновлённой позицией, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Обвиняемый заявил, что в его явке с повинной есть недостоверная информация. Эти показания он якобы дал по совету своего адвоката Игоря Резонова, сказал Коваль. По его словам, юрист убеждал его, что явка с повинной поможет получить домашний арест и более мягкий приговор.

Напомним, в декабре 2020 года Роман Коваль решил дать явку с повинной, в которой заявил, что "он совершил мошеннические действия в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения".

Прокурор зачитал первые показания Коваля, данные им ранее, и поинтересовался у него, подтверждает ли тот их. Экс-депутат ответил отрицательно. Родственники также убеждали Коваля, по его словам, подписать явку с повинной, так как верили адвокату. Тот якобы также утверждал, что явка с повинной может помочь вернуть семье автомобиль Mercedes, который якобы куплен на деньги экс-депутата и записан на бизнесмена Михаила Лихолетова, заявил Коваль. Он уточнил, что сам документ с явкой с повинной придумал Резонов:

⁃ Показания, которые вы зачитывали, и явка с повинной дублируют друг друга. Это абсолютный вымысел и плод творческого воображения адвоката Резонова.

Допрошенные в суде супруга и мать обвиняемого тоже заявили, что явку с повинной подготовил Резонов. От его услуг Коваль решил отказаться во время заседания суда - адвокат покинул суд. В защитниках Коваля остался другой адвокат Егоров.

Экс-депутат добавил в суде, что в октябре-декабре 2018 года якобы передал 7,4 млн рублей Лихолетову для покупки машин Audi и Mercedes. Предприниматель, по словам Коваля, должен был на эти средства оплатить свой долг и оформить лизинг на автомобили, передав их ему, сказал Коваль. По его словам, по сути это был кредит, но Лихолетов якобы задерживал оплату лизинга. Коваль заявил, что поэтому возник конфликт, после которого он добился переоформления Audi на другую компанию. Этот конфликт мог стать поводом для того, чтобы Лихолетов его оговорил, считает экс-парламентарий.

Ранее Лихолетов давал в суде показания, в которых заявлял, что передавал Ковалю деньги в обмен на помощь в получении контрактов с медицинскими учреждениями на поставку оборудования.

Суд решил оставить Романа Коваля под стражей еще на три месяца. Рассмотрение дело планируют продолжить 19 июля.

София Саттарова