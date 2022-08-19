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Новости 14:44

В суд поступила апелляционная жалоба на приговор экс-депутату Ковалю

фото ЗакС политика В суд поступила апелляционная жалоба на приговор экс-депутату Ковалю

Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу, составленную защитой бывшего депутата ЗакСа Романа Коваля, который на прошлой неделе получил 9 лет колонии строгого режима по коррупционному делу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Авторы документа требуют оправдать экс-парламентария и отменить приговор. Жалобу пока не приняли к производству.

Напомним, что Коваля признали виновным в получении крупных взяток от бизнесменов, которым доставались контракты с бюджетными медучреждениями. Свою вину он отрицает. Вскоре после вынесения приговора политика исключили из рядов "Единой России".


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Упоминаемые персоны
Коваль Роман Олегович 

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