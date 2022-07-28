фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Близится к финалу дело бывшего депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля, обвиняемого в получении взяток. Суду осталось только огласить решение. Выступая с последним словом 28 июля, экс-единоросс, много лет проработавший в МВД, заявил о несправедливости правоприменительной практики в России и пообещал после освобождения бороться за права человека, как Нельсон Мандела, Махатма Ганди и Никол Пашинян.

Узник поправок

На предпоследнем заседании по делу Романа Коваля случился незапланированный аншлаг. В соседнем зале Выборгского районного суда рассматривали вопрос о мере пресечения активисту Борису Романову. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Пришедших поддержать Романова в зал не пустили, и они решили послушать хотя бы последнее слово Коваля.

В итоге места рядом с родственниками и друзьями бывшего депутата заняли правозащитник Динар Идрисов, фем-активистки, художники и другие неожиданные для данного процесса слушатели.

Делу Коваля почти два года. Депутата задержали 30 июля 2020 года. За несколько часов до этого его бывшего помощника Андрея Гришина поймали при получении крупной суммы денег от бизнесмена. Позже Гришин дал признательные показания, сотрудничал со следствием и отделался штрафом за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Коваль несколько раз менял и линию защиты, и своих адвокатов. Он то полностью отрицал вину, то признался, но в мошенничестве, то отказался от этих показаний и вновь стал утверждать, что никаких преступлений не совершал.

Обвинение считает, что, будучи депутатом, Коваль получил от знакомых бизнесменов более 16 млн рублей, в том числе автомобилем Audi, за помощь с госконтрактами. Якобы единоросс с помощью поправок в проект городского бюджета способствовал выделению казенных средств медицинским учреждениям. Те, в свою очередь, объявляли конкурсы на закупку оборудования. Побеждали в этих конкурсах фирмы, руководители которых и платили депутату, утверждает прокуратура.

Депутатская поправка в том или ином виде существовала в Петербурге с девяностых годов, со времен первого созыва ЗакСа. Городскому парламенту при планировании бюджета выделяли небольшую его часть. Депутаты распределяли ее по своему усмотрению. С одной стороны, таким образом они должны были оперативно закрывать потребности госучреждений на своих избирательных территориях. С другой — непрозрачность механизма поправки давала, по мнению критиков такой практики, возможности для коррупции. Осенью 2018 года за махинации с депутатской поправкой за решетку отправили экс-депутата Светлану Нестерову ("Единая Россия"). Она уже вышла на свободу по УДО.

Урезать права депутатов на поправку губернатор Александр Беглов безуспешно пытался еще в конце шестого созыва ЗакСа. Городской парламент, руководимый в то время Вячеславом Макаровым, сопротивлялся. Новый, седьмой созыв весь первый год своей работы демонстрировал максимальную лояльность Смольному. Добровольный отказ от принципа депутатских поправок стал одним из первых значимых решений обновленного парламента.

Железный заключенный

Последнее слово Коваля длилось 12 минут. Он заранее предупредил, что разбил свое выступление на пять смысловых блоков. Вначале бывший депутат проанализировал доводы обвинения. Коваль зачитывал аргументы прокуратуры и отвечал на них отсылками к материалам дела, в основном, собственным, данным ранее показаниям.

- Я взял на себя бремя опровержения доводов стороны обвинения, доказывания своей невиновности и устранения сомнений в своей невиновности. Я обсудил, оспорил и опроверг каждый довод и доказательство со стороны обвинения. Я продемонстрировал, что должен делать прокурор для соблюдения части 2-3 статьи 14 (статья о презумпции невиновности – ЗАКС.Ру) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и чего он не сделал, - подвел итог первой части своего выступления подсудимый.

Следующие смысловые блоки Коваль озвучил очень быстро. Это были анализ собственных показаний в прениях сторон, анализ действий суда и анализ возможного приговора.

- Для вынесения оправдательного приговора суду достаточно перенести в него мои доводы из прений сторон и последнего слова. Для вынесения обвинительного приговора суду придется взять на себя бремя обвинения по опровержению моих доводов, поскольку сам прокурор не выполнил эту обязанность, - заявил Коваль.

Пятый блок оказался самым эмоциональным. Бывший депутат рассуждал об ответственности перед народом.

- Сожалею ли я о чем-то? - спросил сам себя Коваль. - Конечно, сожалею. Я сожалею, что оставил огромное количество людей, своих избирателей, соседей, одиноких мам с детками, брошенных стариков, больных, нуждающихся, родителей с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации не только из-за отсутствия денежных средств, а в связи наличия у этих детей редких тяжелых заболеваний, которые они разрешить не в силах, людей, для которых депутат Коваль Роман Олегович остался последней надеждой, кто их выслушает, поможет разобраться в трудной жизненной ситуации: рожениц, инвалидов, всех тех, кто могли получить должную помощь в отремонтированных, оборудованных помещениях. Сожалею, что оставил без внимания своих родителей, инвалидов второй группы, и никак не мог быть им помощником. Сожалею, что моя жена и мои многочисленные дети остались без папы и мужа, не получили в полной мере ту любовь и заботу, которую могли получить. Тем не менее, уверен, что в самое ближайшее время мы будем с ними вместе.

Коваль заявил, что получал благодарности от врачей и пациентов, а к уголовному преследованию относится как к божьему испытанию для укрепления веры. Наконец, бывший единоросс признался, что после увиденного в СИЗО готов стать правозащитником.

- Я за время заключения в следственном изоляторе на себе испытал и воочию убедился в бездушности, несправедливости и безразличии к живым людям сложившейся в России правоприменительной практики. Тех, кто готов оговорить других, отпускают или подвергают символическим наказаниям. Те, кто явно совершают преступления, остаются безнаказанными. Я считаю своим долгом перед Богом и людьми добиться своего оправдания, продолжить общественно-политическую деятельность и направить ее на защиту конституционных прав и свобод в России. Примеры — Ганди, Мандела, Пашинян. Мы сделаны из железа, - закончил речь бывший депутат.

Ковалю 43 года. Он выпускник Санкт-Петербургского университета МВД. Служил в полиции с 1999 года вплоть до своего избрания депутатом ЗакСа в 2016 году. После этого, будучи подполковником, он продолжал читать лекции в Санкт-Петербургском университете МВД. Коваль приходится племянником Игорю Дивинскому, некогда вице-губернатору Петербурга, в 2016–2021 годах представлявшему город в Госдуме.

В Заксобрании Коваль занимался экологическими вопросами, в частности, возглавлял рабочую группу, изучавшую вопрос транспортировки через Петербург урановых "хвостов" из Германии. Судя по заявлениям по итогу деятельности группы, опасности в этом проекте депутат не увидел.

Обвинение запросило для Коваля 14 лет колонии строгого режима, штраф в 88 млн рублей, а также конфискацию некоторого имущества. Приговор огласят 11 августа.

Сергей Еремеев