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Новости 16:10

Фигуранту дела о "фейках" про армию Романову назначили запрет определенных действий

фото ЗакС политика Фигуранту дела о "фейках" про армию Романову назначили запрет определенных действий

Выборгский районный суд Петербурга 28 июля изменил меру пресечения активисту Борису Романову с ареста в СИЗО на запрет определенных действий, сообщила ЗАКС.Ру адвокат Луиза Магомедова. Напомним, Романова обвиняют в публикации фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК). 

Романову запрещено покидать Петербург, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом. 

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку было предварительным. Суд собирается в ближайшее время начать рассмотрение дела Романова по существу. Следующее заседание назначено на 5 августа. 

В процессе планируют допросить семерых свидетелей, среди которых соседка Романова, глава МО "Светлановское" Янина Евстафьева и другие депутаты округа.  

Романову грозит до 10 лет лишения свободы из-за его выступления на собрании депутатов МО "Светлановское". По словам участников той встречи, обвиняемый позволил себе резкие высказывания в адрес российских солдат, участвующих в спецоперации на территории Украины (ст. 207.3 УК). С начала мая он находился в СИЗО. ЗАКС.Ру ранее рассказывал о его деле.  

Ранее в СИЗО на полгода (на время рассмотрения дела по существу) поместили другую фигурантку дела о фейках про армию, участницу "Мирного сопротивления" Ольгу Смирнову. Материалы ее дела поступили в суд на прошлой неделе. Ей, как и Романову, грозит до десяти лет лишения свободы. Ей вменяют публикацию в сети "ВКонтакте" о спецоперации. 

Константин Леньков


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