Горсуд оставил Ольгу Смирнову в СИЗО

Петербургский городской суд 26 июля отказался удовлетворять жалобу на арест участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой, которую обвиняют в публикации заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК). Активистка настаивала на более мягкой мере пресечения.

Представитель Смирновой, адвокат Мария Зырянова в суде заявила, что арест ее доверительницы — слишком суровая мера. По ее мнению, обстоятельства из материалов дела позволяют назначить для обвиняемой запрет определенных действий или домашний арест.

- Я считаю это дело очень важным с точки зрения интересов общества в целом. Эта значимость определяется отнюдь не моей персоной и даже не своеобразием статьи 207.3, которая вводит ответственность за непосредственно содержание тех или иных слов <...>. Я как ставила на свободе задачу информирования общества, не сняла ее для себя и сейчас. Считаю этот судебный процесс очень важным, чтобы продолжить осуществлять свое дело, - заявила Смирнова.

Прокурор настаивал на том, что решение нижестоящего суда не подлежит пересмотру. Он утверждал, что выступления Смирновой в суде подтверждают его догадки о намерениях Смирновой продолжать противоправную деятельность. Кроме того, он напомнил о привлечении активистки к административной ответственности.

На прошлой неделе Кировский районный суд зарегистрировал дело в отношении Смирновой. 25 июля ей избрали меру пресечения в виде помещения под стражу на время судебного разбирательства. Она будет находится в СИЗО до 15 января. В начале августа состоится первое предварительное заседание.

Константин Леньков