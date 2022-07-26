ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:56

Горсуд оставил Ольгу Смирнову в СИЗО

фото ЗакС политика Горсуд оставил Ольгу Смирнову в СИЗО

Петербургский городской суд 26 июля отказался удовлетворять жалобу на арест участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой, которую обвиняют в публикации заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК). Активистка настаивала на более мягкой мере пресечения. 

Представитель Смирновой, адвокат Мария Зырянова в суде заявила, что арест ее доверительницы — слишком суровая мера. По ее мнению, обстоятельства из материалов дела позволяют назначить для обвиняемой запрет определенных действий или домашний арест. 

- Я считаю это дело очень важным с точки зрения интересов общества в целом. Эта значимость определяется отнюдь не моей персоной и даже не своеобразием статьи 207.3, которая вводит ответственность за непосредственно содержание тех или иных слов <...>. Я как ставила на свободе задачу информирования общества, не сняла ее для себя и сейчас. Считаю этот судебный процесс очень важным, чтобы продолжить осуществлять свое дело, - заявила Смирнова. 

Прокурор настаивал на том, что решение нижестоящего суда не подлежит пересмотру. Он утверждал, что выступления Смирновой в суде подтверждают его догадки о намерениях Смирновой продолжать противоправную деятельность. Кроме того, он напомнил о привлечении активистки к административной ответственности. 

На прошлой неделе Кировский районный суд зарегистрировал дело в отношении Смирновой.  25 июля ей избрали меру пресечения в виде помещения под стражу на время судебного разбирательства. Она будет находится в СИЗО до 15 января. В начале августа состоится первое предварительное заседание.

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама