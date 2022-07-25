Арест Ольги Смирновой продлили до середины января

Кировский районный суд Петербурга 25 июля продлил арест активистке "Мирного сопротивления" Ольге Смирновой, обвиняемой в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК). Она останется под стражей до 15 января. На прошлой неделе стало известно, что расследование по делу Смирновой закончено и материалы были переданы в суд.

Прокурор во время заседания заявил, что Смирнову необходимо оставить в следственном изоляторе ещё на полгода. Адвокат Мария Зырянова, представляющую обвиняемую в суде, просила назначить более мягкую меру пресечения: домашний арест или запрет определенных действий.

— По мере пресечения я, конечно, поддерживаю позицию своего адвоката. От себя хочу добавить следующее - у меня есть очень сильный стимул участвовать в рассмотрении этого дела по существу. Объясняется это тем, что дело имеет немаленький общественный резонанс, - сказала Смирнова.

Закончить мысль судья Валерий Вецкий ей не дал.

На заседании 25 июля выяснилось, что следователи передали Смирновой и суду разные обвинительные заключения. Из-за этого сразу перейти к рассмотрению дела по существу не получится. Закрытое предварительное заседание состоится 8 августа.

Завтра, 26 июля Горсуд рассмотрит жалобу Смирновой на предыдущий арест.

Районный суд зарегистрировал поступившие материалы дела на Смирнову 19 июля. В тот же день Выборгский районный суд зарегистрировал дело в отношении другого фигуранта дела о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК) Бориса Романова.

Напомним, Смирнову задержали в начале мая. Ее обвиняют в публикации нескольких постов в "ВКонтакте" о ходе специальной военной операции на территории Украины, которые, по мнению силовиков, не соответствуют действительности. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Также по делу в качестве свидетелей проходят четверо ее соратников: Илья Ткаченко, Татьяна Сичкарева, Асан Мумджи и Владимир Шипицын. Шипицын вскоре после допроса следователя покинул Россию, опасаясь преследования. Сейчас активист находится в Литве.

Константин Леньков