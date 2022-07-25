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Арест Ольги Смирновой продлили до середины января

фото ЗакС политика Арест Ольги Смирновой продлили до середины января

Кировский районный суд Петербурга 25 июля продлил арест активистке "Мирного сопротивления" Ольге Смирновой, обвиняемой в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК). Она останется под стражей до 15 января. На прошлой неделе стало известно, что расследование по делу Смирновой закончено и материалы были переданы в суд. 

Прокурор во время заседания заявил, что Смирнову необходимо оставить в следственном изоляторе ещё на полгода. Адвокат Мария Зырянова, представляющую обвиняемую в суде, просила назначить более мягкую меру пресечения: домашний арест или запрет определенных действий. 

— По мере пресечения я, конечно, поддерживаю позицию своего адвоката. От себя хочу добавить следующее - у меня есть очень сильный стимул участвовать в рассмотрении этого дела по существу. Объясняется это тем, что дело имеет немаленький общественный резонанс, - сказала Смирнова. 

Закончить мысль судья Валерий Вецкий ей не дал. 

На заседании 25 июля выяснилось, что следователи передали Смирновой и суду разные обвинительные заключения. Из-за этого сразу перейти к рассмотрению дела по существу не получится. Закрытое предварительное заседание состоится 8 августа. 

Завтра, 26 июля Горсуд рассмотрит жалобу Смирновой на предыдущий арест. 

Районный суд зарегистрировал поступившие материалы дела на Смирнову 19 июля. В тот же день Выборгский районный суд зарегистрировал дело в отношении другого фигуранта дела о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК) Бориса Романова. 

Напомним, Смирнову задержали в начале мая. Ее обвиняют в публикации нескольких постов в "ВКонтакте" о ходе специальной военной операции на территории Украины, которые, по мнению силовиков, не соответствуют действительности.  Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Также по делу в качестве свидетелей проходят четверо ее соратников: Илья Ткаченко, Татьяна Сичкарева, Асан Мумджи и Владимир Шипицын. Шипицын вскоре после допроса следователя покинул Россию, опасаясь преследования. Сейчас активист находится в Литве. 

Константин Леньков


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