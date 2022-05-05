Участница "Мирного сопротивления" Смирнова задержана в качестве обвиняемой по делу о фейках про армию

После допроса участница "Мирного сопротивления" Ольга Смирнова была задержана в качестве обвиняемой по делу о фейках про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщил ЗАКС.Ру правозащитник Динар Идрисов. Ее соратница Татьяна Сичкарева стала свидетелем по делу. Процессуальный статус еще трех активистов, у которых прошли утренние обыски, пока не определен.

Следователи уже допросили Смирнову и Сичкареву. Допрос Асана Мумджи, Влада Шипицына и Ильи Ткаченко еще продолжается. По статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ч. 2 ст. 207.3 УК) им может грозить до 10 лет лишения свободы. Причиной для уголовного дела, по словам Идрисова, стали несколько публикаций в группе движения в соцсети "ВКонтакте", сделанных в первой половине марта.

Недавно Смирнова уже подвергалась уголовному преследованию. В октябре прошлого года на нее завели дело по статье об оправдании терроризма, но позже дело было прекращено.

Напомним, утром 5 мая силовики ворвались к участникам движения с обысками.

Константин Леньков