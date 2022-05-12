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Статьи 21:25

Из муниципалитета в СИЗО: Еще одно дело о "фейках" про армию

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Руфото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Активиста Бориса Романова отправили под арест по делу о распространении "фейков" про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). В Петербурге он стал пятым человеком, которого поместили на время следствия под стражу по этой статье. Романова обвиняют в резких высказываниях о "спецоперации" во время заседания совета МО "Светлановское". Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. ЗАКС.Ру рассказывает о новом деле по статье о "фейках" про Вооруженные силы. 

На этот раз подозреваемым в распространении недостоверной информации стал петербургский оппозиционер Борис Романов, с давних пор известный в активистской среде. В сентябре 2021 года он в составе региональной группы "Яблока" выдвигался в депутаты Заксобрания Петербурга по пятому округу. На муниципальных выборах 2019 года он пробовался в качестве кандидата в совет МО "Светлановское", но получил отказ в регистрации. Но отсутствие статуса депутата не помешало ему регулярно посещать заседания муниципального совета МО "Светлановское" и вести видеотрансляции собраний в своей группе "ВКонтакте". Сейчас в ней состоит более 1,8 тысячи человек. Отношения с местными депутатами у него не складывались. Например, он рассказывал, что супруга одного из них якобы распылила ему в лицо перцовый баллончик. Кроме муниципальных проблем в "Светлановском", Романов уделял большое внимание градозащитным вопросам. В частности, он часто участвовал в народных сходах у здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности в Выборгском районе города. С начала "специальной военной операции" он иногда посвящал свои выступления событиям на Украине, продвигая пацифистскую позицию. В середине марта Романова задержали на акции протеста у Гостиного двора. Он присутствовал там в качестве члена мониторинговой группы Правозащитного совета Петербурга. 

Украинский вопрос на заседании муниципалов 

Уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК) возбудили 5 мая. Инициатором стало региональное управление ФСБ по Петербургу. По версии силовиков, мужчина (в пресс-релизе его имя не называют) опубликовал в интернете видеозапись с заведомо ложной информацией о Вооруженных силах. Как стало известно ЗАКС.Ру, "преступную деятельность" заподозрили на записи с заседания муниципального совета МО "Светлановское". В материалах дела упоминаются показания свидетелей. Ими, по словам адвоката "Апологии"* Луизы Магомедовой, стали соседка активиста Романова и глава округа Янина Астафьева. В разговоре с ЗАКС.Ру Астафьева рассказала, что силовики интересовались собранием 29 марта. Председатель совета заявила, что  в тот день активист Романов, придя в муниципалитет, якобы начал делать антироссийские, по ее мнению, заявления. 

По словам Астафьевой, Романов якобы позволял себе грубые выражения в адрес российских военнослужащих. Она отметила, что он также использовал негативное сравнение символики "спецоперации". 

По ее словам, выступление Романова вызвало у членов совета негативную реакцию. Астафьева полагает, что подобные заявления недопустимы. Высказывания Романова были запечатлены на опубликованном 29 марта видео в группе "Соседи Светлановского". Следователи, изучив запись, пришли к выводу, что в словах активиста могут быть признаки распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил по мотивам политической ненависти или вражды. 

Вероятно, тема речи Романова была связана с заявлениями заместителя главы Минобороны России Александра Фомина и участника российской делегации Владимира Мединского, озвученными 29 марта. После очередного этапа переговорного процесса между двумя странами представители России заявили, что намерены сократить военную активность в Черниговском и Киевском направлениях. 

Пятый арест по делу о "фейках"

Полицейские застали Романова в его квартире утром 10 мая. У активиста забрали технику, а также различные информационные материалы. Последние, по предположению следователей, якобы могут нести экстремистский характер. Через пару часов  силовики заявились в квартиру матери Романова, по адресу которой он зарегистрирован. У нее также забрали средства связи. 

- Сказали, что плохого сына вырастила. Что надо было следить, воспитывать его нормально, - приводила слова полицейских мать подсудимого Маргарита Романова в разговоре с ЗАКС.Ру. 

Во время обыска ей объяснили, что уголовное дело в отношении ее сына завели из-за выступления во время заседания муниципального совета МО "Светлановское". 

После следственных мероприятий Романова поместили в изолятор временного содержания на Захарьевской улице, где он провел ночь в ожидании суда. Заседание по избранию меры пресечения состоялось 11 мая в Выборгском районном суде Петербурга. Следствие просило поместить оппозиционера под стражу.

- Обвиняемый Романов размещал <...> заведомо ложную информацию, которая была направлена на дестабилизацию политической обстановки в стране и возбуждение панических настроений среди граждан, а также вызывающую негативное отношение к государственным органам Российской Федерации, тем самым продемонстрировав свое безразличное отношение к общественной безопасности, - зачитывала судья Оксана Головинова позицию следователей.  

Обвинение считало, что Романов якобы может попытаться уничтожить улики, повлиять на свидетелей, скрыться от правосудия и продолжить "преступную деятельность". 

Адвокат Магомедова добивалась для своего доверителя запрета определенных действий. У Романова есть несовершеннолетняя дочь, которой необходимо присутствие отца. Кроме того, он единственный кормилец в семье. 

Судья Головинова приняла во внимание наличие ребенка, но не посчитала это достаточным основанием, чтобы назначить более мягкую меру пресечения, чем арест. В тоже время суд не разделил позицию обвинения о вероятной попытке Романова скрыться от властей — загранпаспорт у него забрали. Проведя около часа в совещательной комнате, судья отправила активиста на время следствия в СИЗО № 1. Он останется там минимум до 5 июля. Свою вину активист отрицает.

Романов стал пятым, кого в Петербурге отправили в СИЗО по статье о распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). До этого арестованы были художница Александра  Скочиленко, журналистка Мария Пономаренко, участница "Мирного сопротивления" Ольга Смирнова и Виктория Петрова. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Как и в случае Романова, чаще всего поводом для уголовного дела становились публикации в социальных сетях. 

 

* "Апология" - признана Минюстом СМИ-иностранным агентом

 

Константин Леньков


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