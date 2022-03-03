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Помощнику экс-депутата-единоросса Коваля дали штраф за посредничество во взяточничестве

фото ЗакС политика Помощнику экс-депутата-единоросса Коваля дали штраф за посредничество во взяточничестве

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Гришина, работавшего помощником бывшего депутата Заксобрания Романа Коваля ("Единая Россия") и задержанного после получения взятки от бизнесмена. Об этом 3 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Гришина обвинили по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Он полностью признал вину и сотрудничал со следствием.  

Экс-помощнику депутата назначили штраф в размере 1,5 млн рублей. Через три года Гришин снова сможет занимать должности на государственной службе. 

Суд в отношении Коваля продолжается. Бывшего парламентария обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвинение считает, что он способствовал выделению бюджетных средств медицинским учреждениям города, а затем получал "откаты" от бизнесменов, которые с этими учреждениями заключали госконтракты. Часть этих денег ему передавали через Гришина, утверждает прокуратура. Коваль настаивает на том, что его необходимо судить по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: "Единая Россия" Санкт-Петербург


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