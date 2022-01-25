Дело Коваля: Кто кому и за что давал деньги?

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Третий месяц в Выборгском районном суде рассматривается дело бывшего депутата Законодательного собрания Романа Коваля. Его обвиняют в получении взяток от двух предпринимателей, а защита экс-парламентария настаивает, что дело нужно переквалифицировать на статью "Мошенничество". ЗАКС.Ру подробно рассказывает, что стало известно за время судебного разбирательства.

Госконтракты на миллионы

Заседания по делу о коррупции в отношении бывшего депутата Романа Коваля проходят в Выборгском районном суде практически каждый вторник. Слушания 25 января не случилось из-за болезни судьи - на нем планировали допросить представителей комитета по здравоохранению Петербурга и одного из главврачей больниц, за контракты с которыми бизнесмены якобы платили деньги парламентарию. Теперь заседание должно пройти 1 февраля. Пока суд допросил только чиновников из комитета финансов и начальницу отдела здравоохранения администрации Красносельского района, а также связанных с делом предпринимателей.

По их показаниям следствие выстроило предполагаемую схему получения взяток. На первом открытом заседании по делу Коваля прокурор Алексей Полторак зачитал длинное обвинение с указанием на все причастные к делу государственные закупки и суммы, которые передавались предпринимателями. Следствие считает, что будучи депутатом Коваль вносил поправки в ведомственную структуру расходов бюджета Петербурга на выделение субсидий ряду медицинских организаций. Свое служебное положение парламентарий использовал "путем голосования за указанные внесенные предложения на пленарном заседании", озвучил прокурор.

Согласно обвинению, Коваль якобы поручил своему помощнику Андрею Гришину получить от представителей медорганизаций письменные просьбы на выделение субсидий на имя парламентария и двух его коллег. В частности, такие обращения были написаны на имя Бориса Ивченко, который был депутатом ЗакСа с 2016 года по 2021 год. С ним же, как считает следствие, Коваль неоднократно общался о необходимости выделить деньги на оборудование Госпиталю для ветеранов войн, родильному дому №17 и родильному дому №18 (сейчас Городской перинатальный центр № 1). Письмо от имени Покровской больницы с просьбой о выделении субсидий передали и депутату ЗакСа от "Единой России" Константину Чебыкину. И Ивченко, и Чебыкин подали свои поправки к бюджету, чтобы помочь медорганизациям, но о намерениях Коваля оба ничего не знали, сказано в обвинении.

После того, как медицинские организации получили деньги, они заключили контракты на поставку материалов и оборудования с определенными компаниями. Всего в деле фигурирует шесть медучреждений: Городская поликлиника №91, Госпиталь для ветеранов войн, Городская Покровская больница, Родильный дом №17, Родильный дом № 18 (с октября 2020 года СПб ГБУЗ "Городской перинатальный центр № 1") и Родильный дом №10.

По версии следствия, они заключили 10 контрактов, к выделению денег на которые якобы приложил руку Коваль. Общая сумма всех договоров составила более 109 млн рублей. За получение 9 контрактов деньги Ковалю якобы передавал предприниматель Михаил Лихолетов. При этом, только пять аукционов на закупку оборудования смогли выиграть непосредственно компании Лихолетова - ООО "Техмедикал групп" и ООО "Оптовая Медицинская Компания" (ОМК).

"Техмедикал" заключил контракты с поликлиникой №91 на покупку микробиологического анализатора за 15,27 млн рублей и с Госпиталем для ветеранов войн на поставку оборудования для видеоэндоскопических исследований за 24,4 млн рублей.

ОМК заключила два договора с Госпиталем для ветеранов войн: на поставку моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора за 2 млн и на поставку электрохирургического коагулятора за 1,4 млн рублей. Также ОМК предоставила Роддому №18 реанимационный комплекс за 10,14 млн рублей.

С поликлиникой №91, Покровской больницей и роддомом №17 контракты заключали ООО "Юнити Медикал" и ООО "Медкрона". Их гендиректорами являются Дмитрий Федоров и Антон Терещенков.

"Юнити Медикал" поставил в поликлинику №91 ультразвуковую систему за 8 млн и передвижной медицинский комплекс за 9,9 млн рублей. А "Медкрона" заключила контракты с Покровской больницей на моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор за 4,8 млн рублей и с роддомом №17 на оборудования для инфузионной терапии за 24,75 млн рублей.

Один за всех

В суде Федоров и Терещенков заявили, что никому никаких компенсаций за победу в аукционах не платили. Оба рассказали, что о закупках узнали от Александра Туманова. По словам Федорова, Туманов был его сотрудником в "Юнити Медикал" и отвечал за поиск проектов. Партнеры работника и предложили участие в закупках, сообщил Федоров. Он рассказал, что после заключения контрактов познакомился с Лихолетовым, который стал говорить о необходимости провести какие-то выплаты.

- На встрече было сказано, что данные закупки были инициированы третьим лицом, он не указывал кем, говорил, что это депутатские поправки и что необходимо определенную комиссию выплатить - 20%. Я его послушал, мы ничего не обещали, я лично ничего не обещал, потому что у нас уже были заключенные контракты, для меня это были новые вводные, - сказал Федоров.

Он сообщил, что Лихолетов после встречи звонил еще раз с аналогичными требованиями. К концу 2019 года Федоров, по его словам, дал ясно понять предпринимателю, что ничего платить не намерен.

Терещенков в суде рассказал, что ему в закупках предложил поучаствовать Туманов, который создал новую компанию ООО "Юнити медикал трейд" (ЮМТ). Эта организация не могла получить необходимую банковскую гарантию для участия в государственных аукционах, но средства на приобретение оборудования были, сказал Терещенков. Он добавил, что у его компании "Медкрона" наоборот была возможность получить банковские гарантии, но не было средств. Поэтому две организации решили сотрудничать, уточнил Терещенков. По его словам, никакого вознаграждения Туманову он не передавал.

- Я не мог участвовать, участвовал "Медкрона". Я закупал это оборудование у дистрибьютора, передавал "Медкроне", "Медкрона" проводила поставки, - сказал в суде Туманов.

Предприниматель сообщил, что с Лихолетовым знаком по рабочим вопросам. Он и рассказал обо всех аукционах, заявил руководитель "ЮМТ".

- Я не передавал никаких вознаграждений Лихолетову. Ни когда работал в "Юнити медикал", ни когда уже стал генеральным директором "Юнити медикал трейд", - заявил Туманов.

Версию предпринимателей подтвердил в суде и сам Лихолетов. Он сообщил, что он от сторонних компаний так и не смог получить денег, поэтому якобы платил Ковалю из своих.

Договоренности о выплатах депутату стороны достигли в 2017 году, рассказали в суде Гришин и Лихолетов. Последний уточнил, что парламентарий установил размер компенсации - 20% от выделенных субсидий по депутатской поправке.

Деньги предприниматель давал в руки помощнику Коваля Гришину, утверждает обвинение. Как считает следствие, один раз 6 сентября 2019 года в приемной депутата на ул. Пограничника Гарькавого Гришин взял от Лихолетова в присутствии Коваля 4,7 млн рублей, еще раз в приемной передача денег произошла 30 декабря 2019 года - 1,675 млн рублей. "Сделка" прошла и в ресторане гостиницы "Лондон" 23 декабря 2019 года - тогда Гришин взял у Лихолетова не менее 2,9 млн рублей, следует из озвученного на суде обвинения.

Помощник Коваля заявил, что все средства передавал начальнику. Тот за выполненную работу давал от 200 до 400 тысяч рублей за раз, утверждает Гришин. Он добавил, что точную сумму не помнит.

Одна из предполагаемых взяток была оформлена в виде автомобиля, сказано в обвинении. Лихолетов рассказал, что в конце 2018 года ему якобы предложили передать "откат" в виде земельного участка или машины. Предприниматель выбрал второй вариант и оформил лизинг на Audi Q7 2018 года выпуска за 6,2 млн рублей. Согласно озвученному обвинению, Лихолетов по погашении суммы лизинга переоформил машину на указанную Ковалем компанию - ООО "Астера" Дениса Чебыкина. Последнего пригласили в суд в качестве свидетеля, но из-за его болезни пока не допросили.

Последний раз Лихолетов передал деньги Гришину уже под присмотром оперативников. 30 июля 2020 года предприниматель дал помощнику депутата 2 млн рублей - после этого правоохранители задержали Гришина и поехали за Ковалем. По факту, эти последние 2 млн рублей бывший депутат так и не получил, но в обвинении эти средства фигурируют. Всего следствие ставит в вину Ковалю получение якобы в качестве взятки более 16,9 млн рублей, вместе с учетом стоимости Audi.

Еще один обвиненный

Кроме Лихолетова деньги Ковалю передавал еще один бизнесмен - Антон Сидоров, уверено следствие. Сидоров - учредитель ООО "Рубин" и соучредитель еще нескольких организаций. На него тоже завели дело - по статье о даче взятки должностному лицу через посредника (п."б" ч.4 ст. 291 УК РФ). Его дело пока на предварительном этапе рассматривает Октябрьский районный суд.

Как предприниматель рассказал в суде, его компания вела работы с лифтами в роддоме №10. По словам Сидорова, в декабре 2017 года ему позвонил неизвестный, представился помощником депутата и поинтересовался, как идет ремонт лифтов в медорганизации.

- Вопрос не из ряда вон выходящий, стандартный вопрос - район беспокоится, когда люди будут пользоваться лифтами, - рассказал Сидоров.

Он сообщил, что Гришин предлагал встретиться лично. Весной 2018 года на первом этаже отеля Radisson "свидание" состоялось. После него Гришин стал предлагать содействие в получении контрактов на ремонт оставшихся лифтов в роддоме №10, заявил Сидоров.

- Сначала я не соглашался ни на что. Потом, в принципе, купился… - сказал предприниматель. - О вознаграждении договорились, о 10%. <...> Гришин выступал от своего лица, но он говорил: "Мы это сделаем" - но кого он имел в виду, я не знаю.

В итоге, компания "Рубин" заключила контракт с роддомом №10 на замену лифтов. Его стоимость составила 8,79 млн рублей.

В апреле 2019 года Сидоров передал Гришину 800 тысяч рублей в своем автомобиле на Исаакиевской площади, рассказал сам предприниматель. Он добавил, что не знает, как помощник депутата в дальнейшем распорядился деньгами.

Все предприниматели в судах также заявили, что никаких особых преференций по аукционам не получали - только время. О закупках они узнавали заранее, что позволяло дольше и тщательнее заниматься подготовкой документов.

Сидоров рассказал, что Гришин только предоставил ему юриста и гарантировал победу. Помощник депутата в суде уверял, что все конкурсные процедуры проходили без нарушений. Обеспечивать победу Лихолетов обещал сам, заявил Гришин:

- Лихолетов сказал, что сложностей никаких не будет, что понимает, как нужно сделать. Плюс ко всему медицинские учреждения, понимая, что деньги выделили благодаря депутату Ковалю, будут лояльны для заключения контрактов с компаниями Лихолетова.

Адвокат экс-депутата Игорь Резонов спросил у него, что имеется ввиду под фразой о лояльности главврачей.

- Что означает в ваших показаниях неоднократная сказанная фраза "главврачи пытались быть лояльными компаниям Лихолетова"? Они нарушали законодательство о госконтрактах? На них оказывалось воздействие?

- Как технически обеспечивалась победа компаний Лихолетова: медицинскими учреждениями, депутатом Ковалем или самим Лихолетовым, я не знаю, - сказал Гришин.

Влияние депутата

Чиновники комитета финансов в суде рассказали, как проходит выделение денег на те или иные закупки. Сначала все распорядители бюджетных средств - районные администрации или комитеты - запрашивают у нижестоящих организаций, сколько и на что им необходимы средства. Это все собирается в единый бюджет города.

Дополнительные деньги руководители районов и комитетов могут попросить на встрече с депутатами и обосновать необходимость их выделения. Тогда парламентарии могут внести свои поправки в бюджет, за которые потом голосуют общим составом.

Далее депутаты контроля над средствами не имеют, юридически. Деньги поступают ведомствам и распределяются на необходимые нужды. В сфере здравоохранения аукцион на сайте госзакупок проводит сама медицинская организация. Контракты и документы об исполнении подписывают сами главные врачи. Версии о том, что главврачи тоже могли получать деньги за заключение госконтрактов с определенными компаниями, в суде не озвучивались.

Чиновницы комфина и районной администрации на заседании суда не указали на прямую связь между депутатом и проведением закупок. Но прокурор решил зачитать показания начальницы отдела здравоохранения администрации Красносельского района Марины Камышевой, которые она ранее давала следователю. Согласно озвученному, чиновница говорила, что в документах о финансировании был указан определенный код, который означает - деньги выделены в рамках депутатской поправки. Эти средства якобы и отправились напрямую в поликлинику №91 (подведомственна районной администрации), зачитал прокурор показания Камышевой. Адвокат Коваля Резонов поинтересовался у нее, на основании какого документа она сделала вывод о значении кода, указывающего на депутатскую поправку. Чиновница ответить не смогла. Она заявила, что следователю показания давала после консультации со специалистами своего отдела и по имеющимся у нее документам. На момент заключения госконтрактов, перечисленных в деле, Камышева не работала в отделе здравоохранения администрации Красносельского района.

Адвокат Резонов обратил внимание журналистов, что депутат не может влиять на заключение госконтрактов. То, что кто-то приносил деньги Ковалю за выделение средств медучреждениям, это скорее мошенничество, а не коррупция, заявил Резонов.

До этого экс-депутат дал явку с повинной. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Коваль пояснил, что "он совершил мошеннические действия в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения".

София Саттарова