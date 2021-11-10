Дело Коваля в суде: Субсидии, главврачи и два депутата

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Выборгский районный суд Петербурга начал рассматривать дело экс-депутата Законодательного собрания Романа Коваля о взятке. На заседании прокурор зачитал обвинение, из которого следует, что в схеме могли быть задействованы еще два депутата. Правда, они ничего о взятках не знали, отметил прокурор. Помощник Коваля Андрей Гришин в суде изложил свою версию схемы получения вознаграждений.

Еще два депутата

Тогда еще депутата Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина полиция задержала еще летом 2020 года. Парламентария обвинили в получении взяток, а его сотрудника — в посредничестве. Деньги якобы заносил предприниматель Михаил Лихолетов, зачитал на заседании суда 10 ноября обвинительное заключение помощник прокурора Алексей Полторак.

По его словам, схема была следующая: Коваль через "депутатскую поправку" добивается выделения субсидий определенным медицинским учреждениям, они же заключают контракты на поставку оборудования с компаниями Лихолетова, за что предприниматель платит депутату 20% от стоимости договора. Аналогично, только за госконтракты по ремонту лифтов, деньги Ковалю якобы передавал руководитель ООО "Рубин" Антон Сидоров, сообщил прокурор.

По его словам, поправки в бюджет вносил не Коваль, а другие депутаты Борис Ивченко и Константин Чебыкин. Оба не знали о договоренностях своего коллеги с бизнесменами, уточнил Полторак.

- В период с 1 июля 2017 года по 16 марта 2020 года, находясь в помещении Заксобрания Петербурга, расположенного в доме 6 по Исаакиевской площади, Коваль неоднократно обращался к депутату Ивченко с просьбами о внесении предложений к ведомственной структуре расходов бюджета Петербурга на 2018, 2019, 2020 годы о выделении субсидий на приобретение оборудования и материалов Госпиталя ветеранов войн, родильные дома №17 и №18, представляя письма из указанных медицинских учреждений на имя депутата Ивченко с просьбами о выделении из бюджета города средств, необходимых на оборудование и материалы, - зачитал прокурор.

Он добавил, что Коваль "в силу своей профессиональной деятельности был осведомлен" о том, что депутат Чебыкин систематически вносит предложения о выделении субсидий Покровской больнице. Ему обвиняемый якобы тоже приносил письмо от медучреждения с просьбой о выделении субсидий — тот согласился, зачитал прокурор:

- Будучи не осведомлен о намерениях Коваля получить взятку от Лихолетова, согласился на просьбу Коваля и внес соответствующие письменные предложения к ведомственной структуре расходов бюджета города на 2019 год.

Чебыкин несколько созывов избирался в Законодательное собрание по округу № 4, который совпадает с границами Василеостровского района, где находится Покровская больница. Депутат сообщил ЗАКС.Ру, что всегда ратует за выделение денег этому медучреждению. С Ковалем же на эту тему никогда не общался, заявил парламентарий.

- Насколько было возможно, я всегда Покровской больнице помогал на основании тех просьб, которые высказывало руководство больницы. В том числе, и просил о выделении средств на эту больницу. <...> С Романом Олеговичем Ковалем мы работали совместно в комиссии по экологии и природопользованию, где он был зампредседателя комиссии. Он никогда ко мне не обращался с просьбой или с какими-то письмами по данному вопросу, - сказал Чебыкин.

Он добавил, что ранее предоставил следствию письма, которые получал по Покровской больнице. Депутат также сообщил, что ничего никогда не скрывал о своей помощи медучреждению и готов дать показания в суде, если потребуется. ЗАКС.Ру не удалось связаться с бывшим депутатом Ивченко.

"Лояльность"

Помимо перечисленных четырех медучреждений, в деле еще фигурирует поликлиника № 91. Всего компании Лихолетова заключили с учреждениями здравоохранения Петербурга 9 контрактов, сообщил прокурор Полторак. Он добавил, что эти организации получили с помощью лоббирования Коваля субсидии общей суммой в более 100 млн рублей.

Прокурор озвучил, что Лихолетов якобы передавал взятки с сентября 2019 года по лето 2020 года в приемной Коваля на ул. Пограничника Гарькавого и в ресторане гостиницы "Лондон". Общая сумма составила около 8,6 млн рублей, сообщил Полторак. По его словам, также Лихолетов якобы дал взятку депутату в виде машины Audi Q7, которую оформил на указанную Ковалем компанию.

Получать деньги Коваль мог еще и от предпринимателя Антона Сидорова, который является учредителем ООО "Рубин", следует из озвученного прокурором обвинения. Полторак сообщил, что депутат якобы получил вознаграждение от бизнесмена за то, что последний выиграл контракт на ремонт лифта родильного дома № 10. Деньги опять же были переданы через Гришина, уточнил прокурор.

Помощника депутата на заседании 10 ноября допросили. Дело Гришина вывели в отдельное производство из-за его согласился сотрудничать со следствием. Отвечая на вопросы прокурора, он рассказал, что с Ковалем знаком около 20 лет, но работать на него начал летом 2017 года. Примерно в то же время депутат познакомил его с Лихолетовым, соообщил Гришин. По его словам, тогда и были озвучены первые договоренности.

- В процессе этой встречи я понял, что Лихолетов будет заключать контракты с конкретными медицинскими учреждениями, которым депутат Коваль будет оказывать содействие в выделении денежных средств. За это Лихолетов будет осуществлять материальное вознаграждение. Конкретные цифры тогда не звучали, были просто достигнуты принципиальные договоренности, - рассказал Гришин.

Он добавил, что размер вознаграждения был установлен позже — 20% от суммы контрактов. Гришин отметил, что часть денег получал сам: примерно 200 400 тысяч рублей за раз.

Помощник депутата сообщил, что Коваль познакомил его с главными врачами медучреждений, куда направлялись субсидии. По его словам, депутат знакомил и Лихолетова с главврачом Госпиталя ветеранов войн. Прокурор поинтересовался у помощника депутата, откуда была уверенность в заключении договоров на нужные суммы с нужными организациями.

- Лихолетов сказал, что сложностей никаких не будет, что понимает, как нужно сделать. Плюс ко всему медицинские учреждения, понимая, что деньги выделили благодаря депутату Ковалю, будут лояльны для заключения контрактов с компаниями Лихолетова, - ответил Гришин.

Адвокат экс-депутата Игорь Резонов спросил у него, что имеет ввиду под лояльностью главврачей.

- Что означает в ваших показаниях неоднократная сказанная фраза "главврачи пытались быть лояльными компаниям Лихолетова"? Они нарушали законодательство о госконтрактах? На них оказывалось воздействие?

- Как технически обеспечивалась победа компаний Лихолетова: медицинскими учреждениями, депутатом Ковалем или самим Лихолетовым, я не знаю, - сказал Гришин.

Адвокат позже переформулировал вопрос и уточнил, проводились ли конкурсные процедуры с нарушением закона. Помощник депутата ответил отрицательно. По его мнению, если бы контракты заключались незаконно, их бы отменили.

На это после заседания в разговоре с журналистами обратил внимание адвокат Коваля Резонов. Он отметил, что депутат не может влиять на заключение госконтрактов. То, что кто-то приносил деньги Ковалю за выделение средств медучреждениям, это скорее мошенничество, а не коррупция, заявил Резонов.

Ранее экс-депутат написал признательные показания. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Коваль пояснил: "он совершил мошеннические действия в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения".

На следующем заседании суд решил допросить в качестве свидетеля Лихолетова. Продолжение рассмотрения дела назначено на 23 ноября.

София Саттарова