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Новости 17:42

"Единая Россия" исключила экс-депутата Коваля из своих рядов

фото ЗакС политика "Единая Россия" исключила экс-депутата Коваля из своих рядов

Петербургское отделение "Единой России" сообщило 15 августа, что бывшего депутата Законодательного собрания Романа Коваля исключили из рядов партии. Решение принял региональный политсовет, уточнили петербургские единороссы. 

Процедура прошла в соответствии с требованием устава партии, добавили в "Единой России". Там же рассказали, что ранее членство Коваля было приостановлено.

Напомним, 11 августа Выборгский районный суд приговорил экс-депутата к 9 годам колонии строгого режима по статьям о коррупции. Суд решил, что Коваль получал взятки от предпринимателей, которым помогал получать контракты у бюджетных медучреждений. Сам Коваль свою вину не признал и заявил, что его могли оговорить.

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Коваль Роман Олегович 

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