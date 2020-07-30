ФСБ задержала петербургского депутата-единоросса Коваля

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Роман Коваль находится в статусе задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на федеральное руководство партии.

Помощники депутата, к которым обратился ЗАКС.Ру не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Один из них сообщил, что ему уже давно "не удается дозвониться до шефа".

В пресс-службе петербургского отделения "Единой России" также сообщили, что не обладают никакой информацией по поводу возможного задержания Коваля. Получить оперативный комментарий от пресс-службы Заксобрания ЗАКС.Ру не удалось.

По информации Telegram-канал "Скипетр", Коваля подозревают в получении взятки в особо крупном размере за выделение бюджетных средств в рамках так называемой депутатской поправки. "Фонтанка" уточнила, что речь может идти об автомобиле Audi Q7 и нескольких миллионах рублей.

Коваль стал депутатом в 2016 году. До этого он заседал в муниципальном совете Сосновой поляны. Ранее единоросс служил в органах МВД.

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